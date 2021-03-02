Боєць з Кременчука Максим Сергеєв переміг дагестанця технічним нокаутом

Боєць з Кременчука Максим Сергеєв достроково завоював перемогу на вечорі боксу в Одесі. Бій відбувся 28 лютого на майданчику Zaruba.
Максим Сергеєв з клубу «Шторм» зустрівся в октогоні зі спортсменом Шамілем Хасаєвим з Дагестану, який зараз живе в Одесі. Суперник був на 4 кг важчим від нашого спортсмена.
У першому ж раунді Шаміль Хасаєв схопив за ногу Максима й намагався повалити на настіл рингу. Проте кременчужанин вивернувся із захвату. Дагестанець схопився за праву ногу, це ц змусило зупинити достроково бій.
Максим завойовує перемогу у першому раунді технічним нокаутом.