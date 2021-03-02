Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Кременчук, Спорт, Топ-новость

Боєць з Кременчука Максим Сергеєв переміг дагестанця технічним нокаутом

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 560 Коментарів: 1

 

Після бою кременчужанин подякував своїй команді за підготовку до бою 

Боєць з Кременчука Максим Сергеєв достроково завоював перемогу на вечорі боксу в Одесі. Бій відбувся 28 лютого на майданчику Zaruba.


Максим Сергеєв з клубу «Шторм» зустрівся в октогоні зі спортсменом Шамілем Хасаєвим з Дагестану, який зараз живе в Одесі. Суперник був на 4 кг важчим від нашого спортсмена.


У першому ж раунді Шаміль Хасаєв схопив за ногу Максима й намагався повалити на настіл рингу. Проте кременчужанин вивернувся із захвату. Дагестанець схопився за праву ногу, це ц змусило зупинити достроково бій.


Максим завойовує перемогу у першому раунді технічним нокаутом.


- Бій запропонували буквально за два дні. Приїхав, зігнав вагу, в порівнянні з суперником, який був важчим на 4 кг. Вийшов на ринг та зробив свою роботу, - прокоментував ТЪ боєць Максим Сергеєв. - Враження від бою позитивні, потрібно йти далі й досягати більших висот.
2
Автор: Альона Душенко Джерело відео: Zaruba
Теги: змішані єдиноборства Максим Сергеєв ММА
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

890
Angel737:
Сьогодні, 08:18

Молодец! 
Успехов Максиму. 
Очень рад за соотечественника.


2 1

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх