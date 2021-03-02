Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Кременчук, Культура, Полтавщина

«Знай і люби свій край»: кременчужани здобули перемоги в обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 251

 

Всього на конкурс подали більше 400 робіт від закладів освіти Полтавської області

Вихованці Кременчуцького міського центру позашкільної освіти здобули перемоги в ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». Про це повідомляє департамент освіти Кременчука.


Дипломом І ступеня відзначили Олега Максименка, вихованця гуртка виготовлення сувенірів (керівник Катерина Литвиненко) – розділ «Паперова пластика та оригамі».


Диплом ІІІ ступеня отримали Ірина Біланенко та Анастасія Кяліна, вихованки гуртка оригамі, за колективну роботу «Птахи наших лісів» (керівник Ольга Одарушенко) – розділ «Паперова пластика та оригамі».


 
Всього на конкурс подали більше 400 робіт від закладів освіти Полтавської області.


11 кременчужан перемогли у міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Знай і люби свій край»
0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: департамент освіти Кременчука
Теги: конкурс выставка дети подростки
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх