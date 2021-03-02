«Знай і люби свій край»: кременчужани здобули перемоги в обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 251

Всього на конкурс подали більше 400 робіт від закладів освіти Полтавської області

Вихованці Кременчуцького міського центру позашкільної освіти здобули перемоги в ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». Про це повідомляє департамент освіти Кременчука.



Дипломом І ступеня відзначили Олега Максименка, вихованця гуртка виготовлення сувенірів (керівник Катерина Литвиненко) – розділ «Паперова пластика та оригамі».



Диплом ІІІ ступеня отримали Ірина Біланенко та Анастасія Кяліна, вихованки гуртка оригамі, за колективну роботу «Птахи наших лісів» (керівник Ольга Одарушенко) – розділ «Паперова пластика та оригамі».







Всього на конкурс подали більше 400 робіт від закладів освіти Полтавської області.



