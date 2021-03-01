За якою ціною пропонують кременчужанам газ у березні — і чого чекати з квітня

У березні ціна на газ у місті від двох трейдерів, пов'язаних з ПрАТ «Кременчукгаз», дещо різниться:
За інформацією консультаційного порталу «ГазПравда», 16 трейдерів встановити ціну нижче граничної, яку зафіксував уряд (6,99 грн за кубометр).
Найкращу пропозицію на березень – 6,70 грн за кубометр — підготувала компанія Megawatt. Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» запропонувала газ по 6,86 грн за кубометр.
Нагадаємо, фіксована ціна на газ дію до 31 березня — тож з 1 квітня ціну знову буде регулювати ринок.