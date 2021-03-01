За якою ціною пропонують кременчужанам газ у березні — і чого чекати з квітня

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Один з кременчуцьких трейдерів запропонував ціну нижче граничної, встановленої урядом

У березні ціна на газ у місті від двох трейдерів, пов'язаних з ПрАТ «Кременчукгаз», дещо різниться:

ТОВ «Кременчукгаз-постачання» (з яким договори у споживачів за замовчуванням) — 6,99 грн за кубометр — на рівні граничної ціни, встановленої КМУ;

ТОВ «Кременчукгаз-трейдінг» - 6,95 грн за кубометр.

За інформацією консультаційного порталу «ГазПравда» , 16 трейдерів встановити ціну нижче граничної, яку зафіксував уряд (6,99 грн за кубометр).





Найкращу пропозицію на березень – 6,70 грн за кубометр — підготувала компанія Megawatt. Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» запропонувала газ по 6,86 грн за кубометр.





Нагадаємо, фіксована ціна на газ дію до 31 березня — тож з 1 квітня ціну знову буде регулювати ринок.