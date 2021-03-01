Відсьогодні за субсидіями та соцдопомогою кременчужанам слід йти лише до ЦНАПу

Із 1 березня подавати документи для призначення усіх державних допомог, пільг та субсидій слід до у Центру надання адміністративних послуг. Там же надаються консультації з даних питань. Про це повідомляє департамент соцзахисту населення з посиланням на вимоги урядової Постанови.
Органи соціального захисту населення приймають документи від громадян для призначення державних допомог, пільг та субсидій лише у разі направлення їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).
Подати документи на субсидію (соціальну допомогу) можна у Центрі надання адміністративних послуг за адресами:
Обов'язковий попередній запис за телефонами:
Додаткову інформацію та роз’яснення щодо порядку оформлення соціальних допомог можна отримати за телефонами «гарячої» лінії управлінь соціального захисту населення: