Відсьогодні за субсидіями та соцдопомогою кременчужанам слід йти лише до ЦНАПу

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 458

Органи соцзахисту приймають документи від громадян тільки поштою або в електронній формі

Із 1 березня подавати документи для призначення усіх державних допомог, пільг та субсидій слід до у Центру надання адміністративних послуг. Там же надаються консультації з даних питань. Про це повідомляє департамент соцзахисту населення з посиланням на вимоги урядової Постанови.



Органи соціального захисту населення приймають документи від громадян для призначення державних допомог, пільг та субсидій лише у разі направлення їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).



Подати документи на субсидію (соціальну допомогу) можна у Центрі надання адміністративних послуг за адресами:

вул. Гагаріна, 14

вул. І.Приходька, 90

вул. Героїв України, 11-А

с. Потоки, вул. Шевченка, 4

Обов'язковий попередній запис за телефонами:

15-88;

75-85-08;

066-888-02-06;

096-097-15-88.

Додаткову інформацію та роз’яснення щодо порядку оформлення соціальних допомог можна отримати за телефонами «гарячої» лінії управлінь соціального захисту населення:



