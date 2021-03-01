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Відсьогодні за субсидіями та соцдопомогою кременчужанам слід йти лише до ЦНАПу

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 458

 

Органи соцзахисту приймають документи від громадян тільки поштою або в електронній формі

Із 1 березня подавати документи для призначення усіх державних допомог, пільг та субсидій слід до у Центру надання адміністративних послуг. Там же надаються консультації з даних питань. Про це повідомляє департамент соцзахисту населення з посиланням на вимоги урядової Постанови.


Органи соціального захисту населення приймають документи від громадян для призначення державних допомог, пільг та субсидій лише у разі направлення їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).


Подати документи на субсидію (соціальну допомогу) можна у Центрі надання адміністративних послуг за адресами:

  • вул. Гагаріна, 14
  • вул. І.Приходька, 90
  • вул. Героїв України, 11-А
  • с. Потоки, вул. Шевченка, 4 

Обов'язковий попередній запис за телефонами:

  • 15-88;
  • 75-85-08;
  • 066-888-02-06;
  • 096-097-15-88.

Додаткову інформацію та роз’яснення щодо порядку оформлення соціальних допомог можна отримати за телефонами «гарячої» лінії управлінь соціального захисту населення:


  • Автозаводський район: пр. Свободи, 66, тел. 758686, 758685, 068 265 68 25;
  • Крюківський район: вул. І. Приходька, 90, тел. 61363, 096 4032969, 095 582 03 92.
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: субсидия субсидія ЦНАП
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