Власників зброї очікує перевірка: в Україні через корумпованість повністю розформували дозвільну службу

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 181 Коментарів: 4

Сьогодні, 1 березня в Україні через корумпованість повністю розформували дозвільну службу. Про це заявив Голова Національної поліції України, Ігор Клименко.









Хто? Де? Коли?





Співробітники внутрішньої безпеки викрили корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї. До цього переліку входить і мисливська вогнепальна нарізна, гладкоствольна зброя і так звані «травмати» – пристрої для відстрілу гумових куль. Розслідування тривало понад півроку.





Правоохоронці-корупціонери знахабніли настільки, що «продавали» дозволи на носіння зброї у месенджерах:





«Дозволи видавалися з кричущими порушеннями, інколи навіть без участі громадянина, на якого оформлялася зброя. Оголошення про оформлення зброї без документів продажні поліцейські безсоромно розміщували в групах популярних месенджерів. В нас є інформація про більше двох тисяч випадків видачі дозволів на зброю з грубими порушеннями процедури та законодавства, використовуючи підроблені документи», - повідомив Ігор Клименко.





У списку замовників послуги в обхід закону були і працівники правоохоронних органів, і депутати різних рівнів, і представники органів державної влади.





Наслідки





Наразі вже «полетіли голови» дев'ять співробітників поліції, які організували та брали участь у цій схемі. Серед них - посадовці Департаменту превентивної діяльності в центральному апараті поліції, у тому числі - перший заступник начальника профільного департаменту та начальник дозвільної системи поліції. А також звільнили п'ятьох відповідальних співробітників у регіонах.



1 березня Ігор Клименко підписав наказ про повне розформування підрозділів контролю за обігом зброї. Усі начальники територіальних підрозділів поліції отримали накази опечатати архіви дозвільної служби.





Що буде замість дозвільної служби?





«Наразі завершується формування нового підрозділу із іншими працівниками, які будуть належно виконувати цю роботу. Найближчим часом він буде представлений суспільству», - заявив Ігор Клименко.





Що це означає для громадян?





Більше двох тисяч дозволів, які видали через цю схему, будуть анульовані, а зброю - вилучать. На українців же, у яких є дозвіл на зброю, за словами очільника поліції, чекає перевірка:





«Кожна особова справа власника зброї в Україні буде перевірена окремо щодо законності отримання дозволу... Мені прикро, що в поліції діяла корупційна схема. Але вважаю принциповим, що саме ми її виявили та ліквідували. Зараз наше завдання – провести всебічне службове розслідування. Ми не дамо недобросовісним колишнім працівникам жодного шансу для оскарження свого звільнення в суді. Крім того, усі отримані матеріали щодо цього злочину будуть передані в Державне бюро розслідувань. Ми в повному обсязі будемо сприяти всебічному розслідуванню злочинної схеми, доки не викриємо всіх причетних», – наголосив Ігор Клименко.