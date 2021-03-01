Власників зброї очікує перевірка: в Україні через корумпованість повністю розформували дозвільну службу

Сьогодні, 1 березня в Україні через корумпованість повністю розформували дозвільну службу. Про це заявив Голова Національної поліції України, Ігор Клименко.
Співробітники внутрішньої безпеки викрили корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї. До цього переліку входить і мисливська вогнепальна нарізна, гладкоствольна зброя і так звані «травмати» – пристрої для відстрілу гумових куль. Розслідування тривало понад півроку.
Правоохоронці-корупціонери знахабніли настільки, що «продавали» дозволи на носіння зброї у месенджерах:
У списку замовників послуги в обхід закону були і працівники правоохоронних органів, і депутати різних рівнів, і представники органів державної влади.
Наразі вже «полетіли голови» дев'ять співробітників поліції, які організували та брали участь у цій схемі. Серед них - посадовці Департаменту превентивної діяльності в центральному апараті поліції, у тому числі - перший заступник начальника профільного департаменту та начальник дозвільної системи поліції. А також звільнили п'ятьох відповідальних співробітників у регіонах.
1 березня Ігор Клименко підписав наказ про повне розформування підрозділів контролю за обігом зброї. Усі начальники територіальних підрозділів поліції отримали накази опечатати архіви дозвільної служби.
Більше двох тисяч дозволів, які видали через цю схему, будуть анульовані, а зброю - вилучать. На українців же, у яких є дозвіл на зброю, за словами очільника поліції, чекає перевірка: