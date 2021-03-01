У Кременчуці на території школи №19 рятували кота, який з переляку заліз на дерево: «Спецсервіс» шукає господарів

Сьогодні, 16:36 Переглядів: 565 Коментарів: 2

У Кременчуці на території школи №19 рятували кота, який з переляку заліз на дерево. Про пухнастого, який потрапив у біду, КП «Спецсервіс-Кременчук» розповіла вчителька навчального закладу.





Співробітники «Спецсервісу» самі нічим допомогти коту не змогли, тож звернулися до рятувальників. Вони за допомогою драбини зняли пухнастого.









За словами Марини Кожушко, керівника служби відлову та утримання, кіт домашній, породистий. Скоріше за все втік з дому, злякався та видерся на дерево. Його забрали небайдужі люди.



