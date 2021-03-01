Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Кременчук, Надзвичайні новини, Шукаю господаря

У Кременчуці на території школи №19 рятували кота, який з переляку заліз на дерево: «Спецсервіс» шукає господарів

Сьогодні, 16:36 Переглядів: 565 Коментарів: 2

 

Пухнастого зняли надзвичайники

У Кременчуці на території школи №19 рятували кота, який з переляку заліз на дерево. Про пухнастого, який потрапив у біду, КП «Спецсервіс-Кременчук» розповіла вчителька навчального закладу.


Співробітники «Спецсервісу» самі нічим допомогти коту не змогли, тож звернулися до рятувальників. Вони за допомогою драбини зняли пухнастого.


 


За словами Марини Кожушко, керівника служби відлову та утримання, кіт домашній, породистий. Скоріше за все втік з дому, злякався та видерся на дерево. Його забрали небайдужі люди. 


Якщо ви впізнали свого улюбленця, дізнатися, як його забрати можна на КП «Спецсервіс-Кременчук» за адресою: вул. Горького, 48/75, 067 203 21 97 – черговий телефон. 
2
Автор: Юлия Волынская
Теги: кіт школа
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 2

198
Saidis:
Сьогодні, 16:51

Замечательно слез бы этот кот, если бы вокруг дерева не стояла толпа экзальтированных теток из Спецсервиса и таких же учителек с галдящими детьми. И не надо мне рассказывать про тонкую кошачью психику)) у самой их четверо - и еще не понятно кто побеждает в этой битве котов и людей smile


6 3
2
Lomov:
Сьогодні, 17:37

Странное дело пановэ! помочь человека спустить на носилках с пятого этажа с инсультом,для скорой.Так не помогут! Медсестричка и врач + если найдеш соседей. А тут целая сужба! НЕ ДЛЯ ЭТОГО МЫ ПЛАТИМ НАЛОГИ!!!


9 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх