Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Кременчук, Історія Кременчука

Провідник у царство ноосфери Володимир Вернадський любив «кременчуцький» борщ

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 403

 

Записуйте рецепт:)

Співзасновник та перший голова-президент Української академії наук Володимир Вернадський. Науковець зробив величезний вклад у науку, був засновником геохімії, біогеохімії та радіогеології, вчення про біосферу, ноосферу, космізм.


За спогадами доньки Володимира Вернадського Ніни, улюбленою стравою її тата був український борщ, – із заувагою, що це саме «кременчуцький» борщ. Молодша дочка Ніна Володимирівна Толль-Вернадська (1898-1986) прекрасно володіла українською мовою, любила національний фольклор, радо відвідувала Україну і скільки могла – поліпшувала володіння батька… українською мовою. Про це мовиться на сайті Укрінформ


Як Ніні сам тато переказував, його бабуся – Єлизавета Яківна Короленко (1781-1844) знамениту страву готувала так. А за сімейною легендою, походила вона з роду одного з ватажків Хмельниччини, миргородського полковника Івана Короля; рідний племінник Єлизавети Яківни – повітовий суддя, колезький асесор Галактіон Опанасович Короленко (1810-1868) був батьком письменника Володимира Короленка.


Рецепт «кременчуцького» борщу:


Зварити бульйон із яловичини. У нашаткований буряк додати оцет та тушкувати до м’якості. Помідори відварити у власнім соку, протерти через друшляк. Нашаткувати капусту, крупно нарізати цибулю і картоплю, овочі додати у бульйон, посолити за смаком і варити до готовності. Насамкінець додати помідори і буряк. На стіл страву подавати зі сметаною або густими вершками. Як бачите, ні моркви, ні зажарки. Такий собі дієтичний борщик.
0
Автор: Альона Душенко
Теги: борщ Вернадський
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Історія Кременчука

Інша жінка

У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю, розповіді, документальні факти та легенди про історію Кременчука.

Кременчуг и Крюков: 200 лет вместе!

Як у Кременчуці шили білизну для військових під час Першої світової війни

Знайшли невідому картину Куруківської битви

Просто космос: секретные разработки и история кременчугских заводов

Які таємниці зберігає банк на площі Перемоги у Кременчуці

Схожі матеріали:



Вверх