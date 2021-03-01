Провідник у царство ноосфери Володимир Вернадський любив «кременчуцький» борщ

Співзасновник та перший голова-президент Української академії наук Володимир Вернадський. Науковець зробив величезний вклад у науку, був засновником геохімії, біогеохімії та радіогеології, вчення про біосферу, ноосферу, космізм.
За спогадами доньки Володимира Вернадського Ніни, улюбленою стравою її тата був український борщ, – із заувагою, що це саме «кременчуцький» борщ. Молодша дочка Ніна Володимирівна Толль-Вернадська (1898-1986) прекрасно володіла українською мовою, любила національний фольклор, радо відвідувала Україну і скільки могла – поліпшувала володіння батька… українською мовою. Про це мовиться на сайті Укрінформ.
Як Ніні сам тато переказував, його бабуся – Єлизавета Яківна Короленко (1781-1844) знамениту страву готувала так. А за сімейною легендою, походила вона з роду одного з ватажків Хмельниччини, миргородського полковника Івана Короля; рідний племінник Єлизавети Яківни – повітовий суддя, колезький асесор Галактіон Опанасович Короленко (1810-1868) був батьком письменника Володимира Короленка.
У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю, розповіді, документальні факти та легенди про історію Кременчука.
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