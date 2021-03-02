20 кременчужан захворіли на COVID-19, серед них 15-річний підліток та однорічна дитина

Сьогодні, 19:50 Переглядів: 626

Сьогодні, 2 березня, в Кременчуці зареєстровано 20 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.



Захворіли 8 жінок віком від 37 до 77 років, 10 чоловіків віком від 18 до 88 років, 15-річний підліток та однорічна дитина. Із них 17 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 3 - лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 40 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 20 пацієнтів.



Всього зареєстровано 5 910 випадків: одужало 5 585, померло 164.