Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Кременчук, Коронавірус / Карантин

20 кременчужан захворіли на COVID-19, серед них 15-річний підліток та однорічна дитина

Сьогодні, 19:50 Переглядів: 626

 

Одужало також 20

Сьогодні, 2 березня, в Кременчуці зареєстровано 20 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 8 жінок віком від 37 до 77 років, 10 чоловіків віком від 18 до 88 років, 15-річний підліток та однорічна дитина. Із них 17 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 3 - лікуються в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 40 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало 20 пацієнтів.


Всього зареєстровано 5 910 випадків: одужало 5 585, померло 164.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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