14 березня у Кременчуці відзначать День українського добровольця

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У Кременчуці захід, присвячений Дню українського добровольця, відбудеться 14 березня об 11.00 біля пам’ятного знаку «Героям АТО». Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





14 березня в Україні відзначається День українського добровольця. Він встановлений 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.