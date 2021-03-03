Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Кременчук, Афіша

14 березня у Кременчуці відзначать День українського добровольця

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 261

 

Захід відбудеться біля пам’ятного знаку «Героям АТО»

У Кременчуці захід, присвячений Дню українського добровольця, відбудеться 14 березня об 11.00 біля пам’ятного знаку «Героям АТО». Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


14 березня в Україні відзначається День українського добровольця. Він встановлений 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості. 

1
Автор: Альона Душенко
Теги: День Добровольца військові
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх