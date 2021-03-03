За короткометражний фільм юні кременчужани можуть отримати від 4 до 15 тисяч грн

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 316

Дітей та підлітків віком 7–14 років запрошують подавати свої роботи на фестиваль «Чілдрен Кінофест»

Дітей та підлітків віком 7–14 років запрошують подавати свої роботи на фестиваль короткометражних фільмів «Чілдрен Кінофест». Надіслати роботи можна до 4 травня за посиланням.





До участі в конкурсі приймають фільми тривалістю від 1 до 8 хвилин, без жанрових і тематичних обмежень. Кожен учасник може подати до 5 робіт.





Двадцять фільмів-фіналістів покажуть у містах-учасниках фестивалю в межах 8-го «Чілдрен Кінофесту». Автор найкращого українського дитячого фільму отримає почесний диплом і нагороду в розмірі 15 тис грн, приз глядацьких симпатій складе 8 тис грн, а творці найкращих дитячих ігрових та анімаційних фільмів у категоріях 7-10 та 11-14 років будуть нагороджені дипломами та отримають по 4 тис грн.





Докладніше з умовами проведення конкурсу можна ознайомитися на сайті «Чілдрен Кінофесту».