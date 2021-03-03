За короткометражний фільм юні кременчужани можуть отримати від 4 до 15 тисяч грн

Дітей та підлітків віком 7–14 років запрошують подавати свої роботи на фестиваль короткометражних фільмів «Чілдрен Кінофест». Надіслати роботи можна до 4 травня за посиланням.
До участі в конкурсі приймають фільми тривалістю від 1 до 8 хвилин, без жанрових і тематичних обмежень. Кожен учасник може подати до 5 робіт.
Двадцять фільмів-фіналістів покажуть у містах-учасниках фестивалю в межах 8-го «Чілдрен Кінофесту». Автор найкращого українського дитячого фільму отримає почесний диплом і нагороду в розмірі 15 тис грн, приз глядацьких симпатій складе 8 тис грн, а творці найкращих дитячих ігрових та анімаційних фільмів у категоріях 7-10 та 11-14 років будуть нагороджені дипломами та отримають по 4 тис грн.
Докладніше з умовами проведення конкурсу можна ознайомитися на сайті «Чілдрен Кінофесту».