Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Кременчук, Культура, Украина, Мир

За короткометражний фільм юні кременчужани можуть отримати від 4 до 15 тисяч грн

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 316

 

Дітей та підлітків віком 7–14 років запрошують подавати свої роботи на фестиваль «Чілдрен Кінофест»

Дітей та підлітків віком 7–14 років запрошують подавати свої роботи на фестиваль короткометражних фільмів «Чілдрен Кінофест». Надіслати роботи можна до 4 травня за посиланням.


До участі в конкурсі приймають фільми тривалістю від 1 до 8 хвилин, без жанрових і тематичних обмежень. Кожен учасник може подати до 5 робіт.


Двадцять фільмів-фіналістів покажуть у містах-учасниках фестивалю в межах 8-го «Чілдрен Кінофесту». Автор найкращого українського дитячого фільму отримає почесний диплом і нагороду в розмірі 15 тис грн, приз глядацьких симпатій складе 8 тис грн, а творці найкращих дитячих ігрових та анімаційних фільмів у категоріях 7-10 та 11-14 років будуть нагороджені дипломами та отримають по 4 тис грн.


Докладніше з умовами проведення конкурсу можна ознайомитися на сайті «Чілдрен Кінофесту».

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: конкурс фестиваль фильм дети подростки кино
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх