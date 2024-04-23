Сьогодні для бізнесу та промисловості запровадять графіки відключення світла — Укренерго

Сьогодні, 23 квітня, з 18.00 до 22.00 по всій Україні для бізнесу та промисловості застосовуватимуть графіки обмеження потужностей в енергоспоживанні. Про це повідомляють у пресслужбі Національної енергетичної компанії «Укренерго».
У компанії повідомляють, що в енергосистемі України спостерігається дефіцит — підприємство вже другий день залучає аварійну допомогу з Європи майже цілодобово. Для цього Укренерго і вводить графіки обмеження енергоспоживання.
Графіки обмеження потужностей не стосуватимуться побутових споживачів, об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.
Проте в Укренерго закликають максимально зменшити споживання електроенергії та вимикати усі потужні електроприлади у період з 20.30 до 21.30.
Нагадаємо, також сьогодні у Кременчуці діятимуть планові відключення світла у зв'язку з ремонтними роботами комунальників.
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