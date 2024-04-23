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Сьогодні для бізнесу та промисловості запровадять графіки відключення світла — Укренерго

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 307

 

Україна вже другий день залучає допомогу аварійних енергосистем із Європи 

Сьогодні, 23 квітня, з 18.00 до 22.00 по всій Україні для бізнесу та промисловості застосовуватимуть графіки обмеження потужностей в енергоспоживанні. Про це повідомляють у пресслужбі Національної енергетичної компанії «Укренерго».

У компанії повідомляють, що в енергосистемі України спостерігається дефіцит — підприємство вже другий день залучає аварійну допомогу з Європи майже цілодобово. Для цього Укренерго і вводить графіки обмеження енергоспоживання.

 

Яке наразі споживання електроенергії по Україні

Сьогодні станом на 08.50 споживання електроенергії на 1,3% нижче у порівнянні з цим же часом 22 квітня.
Учора ж, 22 квітня, вечірній максимум був на 2,6% вищим, ніж у попередній робочий день — п’ятницю, 19 квітня.

Графіки обмеження потужностей не стосуватимуться побутових споживачів, об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу. 

Проте в Укренерго закликають максимально зменшити споживання електроенергії та вимикати усі потужні електроприлади у період з 20.30 до 21.30.

Нагадаємо, також сьогодні у Кременчуці діятимуть планові відключення світла у зв'язку з ремонтними роботами комунальників.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Укренерго відключення електроенергії відключення світла
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