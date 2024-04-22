Де у Кременчуці завтра вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 18:03
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 23 квітня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- пров. Вагонобудівний, 32;
- вул. Григорія Чуркіна, 4-38;
- вул. Івана Миколайчука, 4А-23/19;
- пров. Космічний, 15-19;
- пров. Лікаря Самойловича, 32/1-93;
- туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
- пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садківський, 3/3-23;
- вул. Озерна;
- пров. Василя Стефаника, 30-35;
- вул. Матвія Дербукова,1-26;
- вул. Івана Піддубного, 1/3-17;
- вул. Кубанська, 1-18;
- вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
- вул. Цегляна, 32, 34, 36;
- туп. Проточний, 26-38/32;
- пр-д Григорія Петька, 3-49;
- вул. Гірська, 4-11;
- пр-д Івана Торубари, 4-19/2;
- вул. Кавказька, 1-59;
- пр-д Корабліной, 4-50;
- вул. Петра Прокоповича, 1-31;
- вул. Соломії Крушельницької, 44-54, 71-137А, 151-189;
- вул. Черкаська, 15;
- вул. Заводська, 1-131;
- пр-д Заводський, 7-18;
- с. Мала Кохнівка;
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліса-Горського, 3-10;
- с. Потоки;
- вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22;
- пров. Північний, 4;
- вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
- пров. Сиваський, 4-21;
- вул. Юрія Руфа, 169;
- вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16;
- вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18;
- вул. Оксани Петрусенко, 18А;
- вул. Софіївська,75;
- просп. Свободи, 26/41;
- пр-д Арсенальний, 2;
- вул. Експресівська, 47-58;
- пров. Караванний, 1-23, 38, 48А;
- просп. Полтавський, 159-187/2;
- вул. Размислова, 4;
- вул. Хортицька, 3-28/56;
- пров. Вагонобудівний, 7-22;
- пров. Грузинський, 11-27;
- вул. Івана Миколайчука, 3, 5, 10;
- вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56;
- вул. Ліщинова, 1А-46;
- вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;
- вул. Софіївська, 39А-55/35;
- вул. Чорноморська, 5, 6, 10/8, 24/35.
З 6.00 до 18.00
- вул. Винахідниці Ющенко, 1/68-11;
- вул. Небесної Сотні, 45-58/1, 61/52;
- вул. Полковника Гегечкорі, 29-54/47;
- вул. Сумська, 3-17;
- туп. Сумський, 3-9;
- вул. Троїцька, 51/42, 61/52;
- вул. Шевченка, 72/13-85А;
- просп. Свободи, 73Ж.
З 8.00 до 18.00
- пров. 1-й Ливарний;
- вул. Володимира Івасюка;
- пров. Докучаєва;
- пров. Івана Кожедуба;
- вул. Ковальська;
- наб. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Ливарна;
- пров. Ливарний;
- туп. Ливарний;
- вул. Лінійна;
- пров. Літописний;
- вул. Макаренка;
- пров. Мирний;
- пр. Михайла Старицького;
- пров. 1-й Ливарний, 3, 5, 7, 9;
- вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;
- пров. Докучаєва, 11;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 1А-18;
- пров. Ливарний, 2-26;
- туп. Ливарний, 1-9;
- пров. Літописний, 1-14;
- вул. Макаренка, 40-103/4;
- пров. Мирний, 3, 4, 5, 28;
- вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;
- пров. Докучаєва, 1А-6;
- пров. Мирний, 6/2-22;
- вул. Революціонерів, 1-2А;
- вул. Художня, 1/8-11;
- пров. Яблуневий, 7.
З 8.00 до 19.00
- с. Потоки;
- вул. Івана Франка, 29, 33, 38.
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