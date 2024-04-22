Де у Кременчуці завтра вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 23 квітня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • пров. Вагонобудівний, 32;
  • вул. Григорія Чуркіна, 4-38;
  • вул. Івана Миколайчука, 4А-23/19;
  • пров. Космічний, 15-19;
  • пров. Лікаря Самойловича, 32/1-93;
  • туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
  • пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садківська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • туп. Садківський, 3/3-23;
  • вул. Озерна;
  • пров. Василя Стефаника, 30-35;
  • вул. Матвія Дербукова,1-26;
  • вул. Івана Піддубного, 1/3-17;
  • вул. Кубанська, 1-18;
  • вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
  • вул. Цегляна, 32, 34, 36;
  • туп. Проточний, 26-38/32;
  • пр-д Григорія Петька, 3-49;
  • вул. Гірська, 4-11;
  • пр-д Івана Торубари, 4-19/2;
  • вул. Кавказька, 1-59;
  • пр-д Корабліной, 4-50;
  • вул. Петра Прокоповича, 1-31;
  • вул. Соломії Крушельницької, 44-54, 71-137А, 151-189;
  • вул. Черкаська, 15;
  • вул. Заводська, 1-131;
  • пр-д Заводський, 7-18;
  • с. Мала Кохнівка;
  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Горліса-Горського, 3-10;
  • с. Потоки;
  • вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22;
  • пров. Північний, 4;
  • вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
  • пров. Сиваський, 4-21;
  • вул. Юрія Руфа, 169;
  • вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18;
  • вул. Оксани Петрусенко, 18А;
  • вул. Софіївська,75;
  • просп. Свободи, 26/41;
  • пр-д Арсенальний, 2;
  • вул. Експресівська, 47-58;
  • пров. Караванний, 1-23, 38, 48А;
  • просп. Полтавський, 159-187/2;
  • вул. Размислова, 4;
  • вул. Хортицька, 3-28/56;
  • пров. Вагонобудівний, 7-22;
  • пров. Грузинський, 11-27;
  • вул. Івана Миколайчука, 3, 5, 10;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56;
  • вул. Ліщинова, 1А-46;
  • вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;
  • вул. Софіївська, 39А-55/35;
  • вул. Чорноморська, 5, 6, 10/8, 24/35.

З 6.00 до 18.00

  • вул. Винахідниці Ющенко, 1/68-11;
  • вул. Небесної Сотні, 45-58/1, 61/52;
  • вул. Полковника Гегечкорі, 29-54/47;
  • вул. Сумська, 3-17;
  • туп. Сумський, 3-9;
  • вул. Троїцька, 51/42, 61/52;
  • вул. Шевченка, 72/13-85А;
  • просп. Свободи, 73Ж.

З 8.00 до 18.00

  • пров. 1-й Ливарний;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • пров. Докучаєва;
  • пров. Івана Кожедуба;
  • вул. Ковальська;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Ливарна;
  • пров. Ливарний;
  • туп. Ливарний;
  • вул. Лінійна;
  • пров. Літописний;
  • вул. Макаренка;
  • пров. Мирний;
  • пр. Михайла Старицького;
  • пров. 1-й Ливарний, 3, 5, 7, 9;
  • вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;
  • пров. Докучаєва, 11;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
  • вул. Ливарна, 1А-18;
  • пров. Ливарний, 2-26;
  • туп. Ливарний, 1-9;
  • пров. Літописний, 1-14;
  • вул. Макаренка, 40-103/4;
  • пров. Мирний, 3, 4, 5, 28;
  • вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;
  • пров. Докучаєва, 1А-6;
  • пров. Мирний, 6/2-22;
  • вул. Революціонерів, 1-2А;
  • вул. Художня, 1/8-11;
  • пров. Яблуневий, 7.

З 8.00 до 19.00

  • с. Потоки;
  • вул. Івана Франка, 29, 33, 38.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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