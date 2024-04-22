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У соцмережах шириться нова шахрайська схема: просять підписати фейкову петицію про присвоєння «Героя України»

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 92

 

Зловмисники викрадають акаунти WhatsApp й отримують можливість читати та надсилати повідомлення від вашого імені

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про нову шахрайську схему, спрямовану на крадіжку в українців акаунтів WhatsApp.

Про це повідомляє Держспецзв’язку.

Зазначається, що зловмисники розсилають повідомлення в WhatsApp, закликаючи проголосувати за електронну петицію про присвоєння звання «Герой України» загиблим захисникам України. Повідомлення містять посилання на фейковий сайт, який імітує офіційну вебсторінку «Електронних петицій».

Жертва переходить за посиланням у фейковому повідомленні.

На фейковому сайті пропонується ввести номер телефону та отримати код.

Жертва вводить код у WhatsApp, щоб «додати довірений пристрій».

Зловмисники отримують доступ до акаунту WhatsApp жертви.

Як наслідок, зловмисники можуть читати ваші повідомлення, бачити ваші фото та відео, а також надсилати повідомлення від вашого імені.

У Держспецзв’язку дали поради, як захиститися від шахраїв.

Не переходьте за посиланнями в підозрілих повідомленнях WhatsApp.

Перевіряйте доменне ім’я сайту, перш ніж вводити будь-які дані. Офіційна сторінка «Електронних петицій» розміщена за адресою: https://petition.president.gov.ua/

Ніколи не вводьте код, отриманий через SMS, на сторонніх сайтах.

Ставтеся критично до будь-яких закликів перейти за посиланням чи відсканувати QR-код.

Налаштуйте двофакторну автентифікацію (https://cert.gov.ua/article/6278274).

Звертайтеся в CERT-UA у разі виявлення підозрілої активності: cert@cert.gov.ua, моб.+38 (044) 281-88-25.

На Полтавщині шахраї обкрадають людей під виглядом бронювання квітів в інтернеті — поліція
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Автор: Віктор Крук
Теги: шахрайство інтернет Держспецзв'язку
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