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Депутата Полтавської облради підозрюють у незаконному перенаправленні чоловіків за кордон

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 2

 

Військовозобов’язані перебували за кордоном у своїх власних справах

Правоохоронці підозрюють депутата Полтавської обласної ради та директора автотранспортного підприємства «АТП-15339» Андрія Удовиченка у незаконному перенаправлені двох чоловіків за кордон України. Про це стало відомо з ухвали Октябрського суду у Полтаві за 4 квітня. 

За даними слідчих, підозрюваний брав на роботу військовозобов’язаних, як водіїв свого підприємства, і бронював їх. 

Знаючи, що чоловіки роботу водія виконувати не будуть, 4 квітня 2022 року направив листа № 299 до Міністерства аграрної політики та продовольства України з пропозиціями щодо їх бронювання, як військовозобов`язаних, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час, як водіїв автотранспортних засобів ПрАТ «АТП-15339», які залучені до вирощування зерна сільськогосподарських культур.

Військовозобов’язаних забронювали на 6 місяців. Надалі чоловіків відправляли у відрядження до польських міст Жешув та Люблін. У відрядженні за кордоном один з чоловіків перебував 115 днів, а інший — 43 дні. З листопада 2022 року по травень 2023 року чоловіки сумарно побували в Польщі 201 день. З ухвали стало відомо, що військовозобов’язані перебували за кордоном у своїх власних справах.

Також Удовиченко вніс до бази даних «Шлях» неправдиві відомості щодо одного з чоловіків — його вказали, як водія міжнародних пасажирських перевезень. Підозрюваний знав, що військовозобов’язаний «пасажирські перевезення не здійснює».

Депутату обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Нагадаємо, правоохоронці вручили підозру заступнику голови Полтавської облради. За даними слідства, у березні 2023 року чоловік оформив собі службове відрядження до міста Бидгощ у Польщі. Натомість поїхав відпочивати до Португалії. 

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: Слово і Діло
Теги: депутат Полтавська облрада перевезення кордон
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