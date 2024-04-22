На Полтавщині у ставку знайшли потопельника — поліція встановлює обставини смерті

Вчора, 19:20 Переглядів: 610

У селі Дамаска Зіньківської громади у ставку знайшли тіло чоловіка. Про це мешканці села повідомили сьогодні, 22 квітня, близько 11.00 до відділення № 4 (місто Зіньків) Полтавського райуправління поліції.

Як зазначають у відділі комунікації поліції Полтавщини, правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

— Отримавши повідомлення, на виклик прибула слідчо-оперативна група поліції. Під час першочергових слідчих дій встановлено, що загиблим виявився місцевий 50-річний мешканець. Його тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті, — йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події встановлює слідство.

Нагадаємо, 21 квітня близько 9.20 у водоймі знайшли тіло 13-річного хлопчика, який зник під час риболовлі біля Мусіївки. Пошукова операція тривала тиждень.