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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині у ставку знайшли потопельника — поліція встановлює обставини смерті

Вчора, 19:20 Переглядів: 610

 

Загиблим виявився 50-річний місцевий житель

У селі Дамаска Зіньківської громади у ставку знайшли тіло чоловіка. Про це мешканці села повідомили сьогодні, 22 квітня, близько 11.00 до відділення № 4 (місто Зіньків) Полтавського райуправління поліції.

Як зазначають у відділі комунікації поліції Полтавщини, правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

— Отримавши повідомлення, на виклик прибула слідчо-оперативна група поліції. Під час першочергових слідчих дій встановлено, що загиблим виявився місцевий 50-річний мешканець. Його тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті, — йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України. 

Причини та обставини події встановлює слідство.

Нагадаємо, 21 квітня близько 9.20 у водоймі знайшли тіло 13-річного хлопчика, який зник під час риболовлі біля Мусіївки. Пошукова операція тривала тиждень.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини потопельник ставок
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