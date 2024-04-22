На Полтавщині у ставку знайшли потопельника — поліція встановлює обставини смерті

У селі Дамаска Зіньківської громади у ставку знайшли тіло чоловіка. Про це мешканці села повідомили сьогодні, 22 квітня, близько 11.00 до відділення № 4 (місто Зіньків) Полтавського райуправління поліції.
Як зазначають у відділі комунікації поліції Полтавщини, правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
За цим фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України.
Причини та обставини події встановлює слідство.
Нагадаємо, 21 квітня близько 9.20 у водоймі знайшли тіло 13-річного хлопчика, який зник під час риболовлі біля Мусіївки. Пошукова операція тривала тиждень.
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