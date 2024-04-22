Кремль не планує «СРСР 2.0», а хоче зробити Бучу в масштабах всієї України, — секретар РНБО

Україні має вистачити фінансових, людських та матеріальних ресурсів, щоб захистити країну від знищення.
Про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко, в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».
Олександр Литвиненко переконаний, що «росіяни планують не «СРСР 2.0», а Бучу в масштабах всієї України».
Олександр Литвиненко також зазначив, що повернення в ситуацію до 24 лютого 2022 року неможливе.
Нагадаємо, Олександр Литвиненко був призначений секретарем РНБО 26 березня 2024 року, а до того очолював Службу зовнішньої розвідки України. Він спрогнозував, що «не зумівши перемогти України за три дні у широкомасштабній війні, Кремль пройшов точку неповернення у відносинах із Заходом», а залишив для себе лише можливість або «тріумфально перемогти, або нищівно програти».
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