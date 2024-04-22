Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Віктор КРУК
Чи можлива демобілізація без посилення мобілізації, і як це може привести до поразки у війні та втрати державності
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Війна

Кремль не планує «СРСР 2.0», а хоче зробити Бучу в масштабах всієї України, — секретар РНБО

Вчора, 20:01 Переглядів: 241

 

Наші солдати воюють, щоби Київ, Дніпро, Львів та Кременчук не перетворилися на Бахмут та Авдіївку

Україні має вистачити фінансових, людських та матеріальних ресурсів, щоб захистити країну від знищення.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко, в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

— Важливо усвідомити, що наші війська сьогодні борються не лише за Крим чи Донбас. Вони насамперед воюють за Київ, Дніпро, Запоріжжя, Вінницю, Львів. За те, щоб наші міста не перетворилися на Бахмут, Авдіївку чи Роботине, які стерті з лиця землі, — сказав він.

Олександр Литвиненко переконаний, що «росіяни планують не «СРСР 2.0», а Бучу в масштабах всієї України».

— І їхній прихід — це загибель сотень тисяч і страждання мільйонів. Йдеться про фізичне виживання. Я переконаний, що Україна не може не перемогти, тому що ми не маємо іншого шансу, крім того, щоб забезпечити наше виживання як вільної, незалежної держави з можливостями розвитку, — додав секретар РНБО.

Олександр Литвиненко також зазначив, що повернення в ситуацію до 24 лютого 2022 року неможливе.

— У нас постає інша країна, з зовсім іншим досвідом, з зовсім іншою економікою, з іншим суспільством. Страшна травма та катастрофа, яку завдали нам росіяни, гартують нову Україну. Так жити, як ми жили раніше, ми ніколи не будемо, — сказав він.

Нагадаємо, Олександр Литвиненко був призначений секретарем РНБО 26 березня 2024 року, а до того очолював Службу зовнішньої розвідки України. Він спрогнозував, що «не зумівши перемогти України за три дні у широкомасштабній війні, Кремль пройшов точку неповернення у відносинах із Заходом», а залишив для себе лише можливість або «тріумфально перемогти, або нищівно програти».

ПО ТЕМІ:

Якщо Україна програє у війні «буде одна велика Буча»: експерт про єдину альтернативу мобілізації

Чим відомий новий секретар РНБО Литвиненко: передбачив війну та розкрив плани Путіна

1
Автор: Віктор Крук
Теги: РНБО Литвиненко Буча
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх