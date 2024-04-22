Кремль не планує «СРСР 2.0», а хоче зробити Бучу в масштабах всієї України, — секретар РНБО

Вчора, 20:01 Переглядів: 241

Наші солдати воюють, щоби Київ, Дніпро, Львів та Кременчук не перетворилися на Бахмут та Авдіївку

Україні має вистачити фінансових, людських та матеріальних ресурсів, щоб захистити країну від знищення.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко, в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

— Важливо усвідомити, що наші війська сьогодні борються не лише за Крим чи Донбас. Вони насамперед воюють за Київ, Дніпро, Запоріжжя, Вінницю, Львів. За те, щоб наші міста не перетворилися на Бахмут, Авдіївку чи Роботине, які стерті з лиця землі, — сказав він.

Олександр Литвиненко переконаний, що «росіяни планують не «СРСР 2.0», а Бучу в масштабах всієї України».

— І їхній прихід — це загибель сотень тисяч і страждання мільйонів. Йдеться про фізичне виживання. Я переконаний, що Україна не може не перемогти, тому що ми не маємо іншого шансу, крім того, щоб забезпечити наше виживання як вільної, незалежної держави з можливостями розвитку, — додав секретар РНБО.

Олександр Литвиненко також зазначив, що повернення в ситуацію до 24 лютого 2022 року неможливе.

— У нас постає інша країна, з зовсім іншим досвідом, з зовсім іншою економікою, з іншим суспільством. Страшна травма та катастрофа, яку завдали нам росіяни, гартують нову Україну. Так жити, як ми жили раніше, ми ніколи не будемо, — сказав він.

Нагадаємо, Олександр Литвиненко був призначений секретарем РНБО 26 березня 2024 року, а до того очолював Службу зовнішньої розвідки України. Він спрогнозував, що «не зумівши перемогти України за три дні у широкомасштабній війні, Кремль пройшов точку неповернення у відносинах із Заходом», а залишив для себе лише можливість або «тріумфально перемогти, або нищівно програти».