Рятувальник з Полтавщини став «срібним» чемпіоном Європи з гирьового спорту

Вчора, 20:30 Переглядів: 160

Змагання відбувалися на минулому тижні у Парижі

Рятувальник Олександр Цибулько із 28-ї державної пожежно-рятувальної частини Миргородського району виборов II місце на Чемпіонаті Європи з гирьового спорту. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

19-річний Олександр брав участь у змаганнях серед юніорів з дисципліни поштовх довгим циклом у ваговій категорії до 78 кілограмів.

Також рятувальник виступав у складі української команди серед юніорів в естафеті довгим циклом та естафеті поштовх. У цьому змаганні українська команда посіла І місце.

Відбувалися змагання на минулому тижні, із 17 до 21 квітня, у Парижі.

Нагадаємо, нещодавно рятувальник з Полтавщини Андрій Нречаний долучився до масштабного благодійного забігу у Києві: чоловік подолав 21 км у спорядженні рятувальника вагою понад 20 кг. Свій забіг Андрій присвятив загиблим колегам із Харкова.