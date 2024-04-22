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Рятувальник з Полтавщини став «срібним» чемпіоном Європи з гирьового спорту

Вчора, 20:30 Переглядів: 160

 

Змагання відбувалися на минулому тижні у Парижі

Рятувальник Олександр Цибулько із 28-ї державної пожежно-рятувальної частини Миргородського району виборов II місце на Чемпіонаті Європи з гирьового спорту. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

 

19-річний Олександр брав участь у змаганнях серед юніорів з дисципліни поштовх довгим циклом у ваговій категорії до 78 кілограмів. 

Також рятувальник виступав у складі української команди серед юніорів в естафеті довгим циклом та естафеті поштовх. У цьому змаганні українська команда посіла І місце.

 

Відбувалися змагання на минулому тижні, із 17 до 21 квітня, у Парижі.

Нагадаємо, нещодавно рятувальник з Полтавщини Андрій Нречаний долучився до масштабного благодійного забігу у Києві: чоловік подолав 21 км у спорядженні рятувальника вагою понад 20 кг. Свій забіг Андрій присвятив загиблим колегам із Харкова.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ГУ ДСНС України у Полтавській області
Теги: рятувальник ДСНС змагання чемпіонат Європи гирьовий спорт
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