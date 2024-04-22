26 квітня у міській художній галереї відкриються дві виставки

Кременчужан запрошують на виставку ручної вишивки та філателістичну виставку з особистої колекції Ігоря Кісельова
26 квітня о 15.00 у Кременчуцькій міській художній галереї відкриються одразу дві виставки кременчуцьких митців. Про це йдеться на офіційному сайті Кременчуцької міської ради.
Кременчужан та гостей міста запрошують відвідати філателістична (колекційну — ред.) виставка з особистої колекції Ігоря Кісельова під назвою «Кременчук. Погляд через століття».
Друга виставка, яка запрацює з 26 квітня: ювілейна персональна виставка ручної вишивки Володимира Кулаженка. Митець представить понад 70 вишитих робіт, серед яких краєвиди Дніпра та островів.
Відвідувачів чекають 26 квітня о 15.00 за адресою: вулиця Коцюбинського, 4.
Галерея працює з середи по неділю з 10.00 до 18.00.
Нагадаємо, 25 квітня у Кременчуці відбудеться відкриття персональної виставки художниці Ольги Курської «Хроніки Перемоги».
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