26 квітня у міській художній галереї відкриються дві виставки

Вчора, 21:01 Переглядів: 205

Кременчужан запрошують на виставку ручної вишивки та філателістичну виставку з особистої колекції Ігоря Кісельова

26 квітня о 15.00 у Кременчуцькій міській художній галереї відкриються одразу дві виставки кременчуцьких митців. Про це йдеться на офіційному сайті Кременчуцької міської ради.

Кременчужан та гостей міста запрошують відвідати філателістична (колекційну — ред.) виставка з особистої колекції Ігоря Кісельова під назвою «Кременчук. Погляд через століття».

Друга виставка, яка запрацює з 26 квітня: ювілейна персональна виставка ручної вишивки Володимира Кулаженка. Митець представить понад 70 вишитих робіт, серед яких краєвиди Дніпра та островів.

Відвідувачів чекають 26 квітня о 15.00 за адресою: вулиця Коцюбинського, 4.

Галерея працює з середи по неділю з 10.00 до 18.00.

Нагадаємо, 25 квітня у Кременчуці відбудеться відкриття персональної виставки художниці Ольги Курської «Хроніки Перемоги».