Кременчужан запрошують на відкриття персональної виставки Ольги Курської «Хроніки Перемоги» (афіша)

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25 квітня у Кременчуці відбудеться відкриття персональної виставки художниці Ольги Курської «Хроніки Перемоги».

Як повідомляє пресслужба мерії, будуть представлені «картини, написані з перших днів великої війни та об’єднані вірою у Перемогу та кожного, хто стоїть на захисті Батьківщини».

Відкриття виставки відбудеться 25 квітня о 15.00 за адресою: вулиця Коцюбинського, 4.

Графік роботи: середа-неділя з 10.00 до 18.00.

Нагадаємо, що 29 березня у Кременчуцькій міській художній галереї відкрились три виставки: