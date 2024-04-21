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Культура, Афіша

Кременчужан запрошують на відкриття персональної виставки Ольги Курської «Хроніки Перемоги» (афіша)

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 132

Вхід вільний

25 квітня у Кременчуці відбудеться відкриття персональної виставки художниці Ольги Курської «Хроніки Перемоги».

Як повідомляє пресслужба мерії, будуть представлені «картини, написані з перших днів великої війни та об’єднані вірою у Перемогу та кожного, хто стоїть на захисті Батьківщини».

Відкриття виставки відбудеться 25 квітня о 15.00 за адресою: вулиця Коцюбинського, 4.

Графік роботи: середа-неділя з 10.00 до 18.00.

Нагадаємо, що 29 березня у Кременчуцькій міській художній галереї відкрились три виставки:

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Автор: Руслана Горгола
Теги: художниця художня галерея виставка
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