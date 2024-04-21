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Стало відомо, за яким розкладом курсує маршрутка по Свіштовському кладовищу (уточнено)

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 700

 

Рейс призначений лише на час «поминальних» днів

Стало відомо, за яким розкладом курсує маршрутка по Свіштовському кладовищу.

Рейс призначений лише на час «поминальних» днів: 13-15, 19-21, 26-28 квітня та 3-5 травня.

Розклад руху:

Центральний вхід до кладовища Меморіальний сектор почесних поховань, захисників і захисниць України
9.00 9.20
10.00 10.20
11.00 11.20
12.00 12.20
13.00 13.20
14.00 14.20
15.00 15.20

Вартість проїзду — 10,00 грн.

 

Нагадаємо, що у Кременчуці ввели додатковий рейс до Деївського кладовища за маршрутом № 4 «Вул. А. Герасимовича — вул. Правобережна». Також 10 квітня у Кременчуці затвердили нові маршрути підвозу пільговиків на дачі.

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Автор: Руслана Горгола Фото: читач Валерій
Теги: Свіштовське кладовище
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