Стало відомо, за яким розкладом курсує маршрутка по Свіштовському кладовищу.
Рейс призначений лише на час «поминальних» днів: 13-15, 19-21, 26-28 квітня та 3-5 травня.
Розклад руху:
|Центральний вхід до кладовища
|Меморіальний сектор почесних поховань, захисників і захисниць України
|9.00
|9.20
|10.00
|10.20
|11.00
|11.20
|12.00
|12.20
|13.00
|13.20
|14.00
|14.20
|15.00
|15.20
Вартість проїзду — 10,00 грн.
Нагадаємо, що у Кременчуці ввели додатковий рейс до Деївського кладовища за маршрутом № 4 «Вул. А. Герасимовича — вул. Правобережна». Також 10 квітня у Кременчуці затвердили нові маршрути підвозу пільговиків на дачі.
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