У Кременчуці вводять додатковий рейс до Деївського кладовища

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Автобуси курсуватимуть до кладовища у середу та суботу

Для того, щоб містяни могли комфортно добратися до Деївського кладовища, у Кременчуці вводять додатковий рейс автобуса за маршрутом № 4 «Вул. А. Герасимовича — вул. Правобережна». Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Згідно з новим графіком, автобуси курсуватимуть до Деївського кладовища у середу та суботу.

З вулиці Правобережна автобус стартуватиме о 9.45, а у зворотному напрямку з Деївського кладовища виїжджатиме о 12.30.

Нагадаємо, що 10 квітня у Кременчуці затвердили нові маршрути підвозу пільговиків на дачі.