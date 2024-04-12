У Полтаві пройшов Український Жіночий Конгрес: обговорили важливість розширення доступу жінок до прийняття рішень на всіх рівнях

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У рамках саміту відбулось 3 панельні дискусії, що стосувались розкриття ролі жінок у громадах на політичному, громадському та економічному рівнях

5 квітня Український жіночий конгрес провів спеціальну подію у Полтаві. Регіональний Конгрес мав назву «Шлях до відновлення: участь жінок на місцевому рівні». На Конгресі, робота якого тривала цілий день, зібралися представниці місцевого самоврядування, громадські активістки та жінки-підприємиці Полтавської, Харківської, Запорізької областей, представники бізнесу, місцевої й центральної влади, посли країн Великої Сімки та ЄС, представники міжнародних організацій.

Під час відкриття заходу віцеспікерка Верховної ради України Олена Кондратюк, яка є співзасновницею Українського жіночого конгресу, наголосила, що для Києва важливо чути й бачити те, що відбувається в українських регіонах і як на місцях почувають себе жінки у владі, бізнесі та громадській діяльності.

«Без цього ми не зможемо формувати адекватні державні політики у сфері гендерної рівності», — наголосила вона.

Надзвичайна і Повноважна Посол США Бріджит Брінк у вступній промові зазначила, що США непохитно підтримує жіноче лідерство та участь жінок у політичному житті та розширення як в Україні, так і в світі.

«Ми усвідомлюємо, що жінки важливі не лише для своїх громад, а й для забезпечення стійкості, відновлення та майбутнього України», — заявила Посол США.

Надзвичайна і Повноважна Посол Канади в Україні Наталка Цмоць подякувала усім українським жінкам та регіональним лідеркам за стійкість. Вона повідомила, що уряд Канади виділяє значну фінансову допомогу Україні на розвиток реформ і дотримання гендерної паритетності.

«Упродовж останніх років Канада багато працює над розширенням ролі жінок як вдома, так і в усьому світі. Україна робить те ж саме», — зазначила Наталка Цмоць.

Надзвичайний і Повноважний Посол Швеції в Україні Мартін Оберг розповів, що його країна давно усвідомила: там, де жінки беруть участь в ухваленні рішень, рішення виходять кращими для суспільства. Він нагадав, що Швеція посідає лідерські позиції в світовому рейтингу гендерної рівності. Зокрема, там законодавчо закріплений обов’язок чоловіків брати декретну відпустку на рівні із жінкою.

«Назва Конгресу — «Шлях до відновлення» — говорить багато. Перед вами великий шлях — відновити Україну. Для цього потрібні всі таланти України. І половина всіх талантів — це жінки. Не забувайте про це!», — наголосив він.

У рамках саміту відбулось 3 панельні дискусії, що стосувались розкриття ролі жінок у громадах на політичному, громадському та економічному рівнях. Панелістами і панелістками стали представники і представниці як прифронтових, так і тилових регіонів.

Учасники та учасниці відверто розповіли про свій досвід і проблеми, з якими вони стикалися в тій чи іншій сфері. Досвід Голови Молочанської міської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області Ірини Липки показав, що навіть після складних випробувань, переживши російський полон і допити, можна не скоритися, а мати ще більше сил та віри в перемогу.

«Ми повинні згуртуватися і готуватися до відбудови після окупації, щоб зробити краще, ніж було. Перемога обов’язково буде!» — переконана Ірина Липка.

Представниці жіночих громадських організацій визнали, що через увагу до гуманітарної роботи, на деякий час змістився фокус із гендерної роботи. Також активістки мають запит на отримання сторонньої психоемоційної допомоги.

«Якщо ми хочемо, щоб жіночий рух ставав більш професійним, то і ставитися до нього треба відповідно. Важливий аспект — багато представниць жіночих організацій потребують психоемоційної підтримки через вигорання», — сказала віцеголова правління ГО «Центр гендерної культури» Тетяна Чернецька.

Підприємиці України та Полтавщини зокрема за роки війни продемонстрували свою адаптивність і здатність йти на ризик. Жінки відіграють у процесі економічного відродження ключову роль, проте відчувають страх перед викликами, що можуть трапитися під час ведення бізнесу. Держава запроваджує програми економічного стимулювання, якими користуються українські жінки-підприємиці, однак ще досі вони не можуть почуватися повноцінними гравцями.

Детально про програму економічних стимулів, яку впроваджує Міністерство економіки України, розповіла заступниця міністерки Надія Бігун. Вона вважає, що жіноче лідерство і жіноче підприємництво — це наш ключ до успіху по відновленню економіки. За її словами, за рахунок жінок вже зараз йде відновлення економіки. Надія Бігун також детально ознайомила присутніх із грантовими програмами, які можуть використовувати зокрема жінки-підприємиці.

Про досвід та успішну реалізацію гендерно орієнтованих освітніх заходів розповів в. о. начальника департаменту корпоративних комунікацій та КСВ Ferrexpo в Україні Владислав Мортіков.

«Участь жінок має бути забезпечена на всіх рівнях відбудови України: від робітничих професій і до управління процесом цих змін — це позиція компанії Ferrexpo», — зазначив він.

На спільне переконання, жінки нині відіграють ключову роль у життєдіяльності країни, особливо на регіональному рівні. Втім, попри сильне жіноче лідерство в цілому по Україні, фіксується недостатній доступ жінок до рівня ухвалення рішень.

Як висновок дня Конгресу, присутні ухвалили резолюцію про те, що жінки готові брати відповідальність за повоєнну відбудову України, втім вони обмежені в доступі до ухвалення рішень. Проблема може бути вирішена консолідацією зусиль на усіх рівнях влади і суспільства та усвідомленням того, що паритетна участь жінок в управлінні державою і повоєнній відбудові лише посилить Україну.

Підтримку у проведенні Українського Жіночого Конгресу надали Агентство США з міжнародного розвитку USAID, Європейський Союз, Уряди Канади, Швеції та Німеччини, Український Жіночий Фонд, Національний демократичний інститут (NDI), Міністерство закордонних справ Данії, Управління закордонних справ, Співдружності та розвитку (FCDO, UK Aid) Великобританії, Програма розвитку ООН (UNDP), ООН Жінки, компанія Ferrexpo plc та Міжнародна організація з міграції.