Де у Кременчуці завтра не буде світла: перелік адрес

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У понеділок, 22 квітня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

вул. Заводська, 1-131;

пр. Заводський, 7-18;

вул. Соломії Крушельницької, 151-189;

вул. Чечелівська, 1-46/43;

пров. Чечелівський, 1А-41;

вул. Заводська.

пров. Вагонобудівний, 7-32;

вул. Івана Миколайчука, 3-23/19;

вул. Л-та Покладова, 23,30/56;

вул. Ліщинова,1А-46;

вул. Небесної Сотні, 31,37,39;

вул. Софіївська, 39А-55/35;

вул. Чорноморська, 5-24/35;

пров. Грузинський, 11-27;

вул. Григорія Чуркіна, 4-38;

пров. Космічний, 15-19;

пров. лікаря Самойловича, 32/1-93.

туп. 1-й Озерний, 4-8;

пров. Кам'яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садківська, 15/20-54;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садківський, 3/3-23.

пр. Георгія Петька, 3-49;

вул. Петра Прокоповича, 1-31;

пр. Корабліної, 4-50;

вул. Соломії Крушельницької, 44-137А;

вул. Гірська, 4,5,7;

вул. Кавказька, 1-59;

вул. Гірська, 4-11;

пр. Івана Торубари, 4-19/2;

вул. Черкаська, 15.

просп. Свободи, 54Г;

вул. Громадянська;

вул. Затонна;

вул. Каховська;

вул. Кільцева;

вул. Кооперативна;

вул. Короленко;

вул. Лугова;

вул. Нескорених;

вул. Пирогова;

вул. Проєктна;

вул. Проліскова;

вул. Раїси Кириченко;

вул. Ю.Кондратюка;

вул. Архітектора Сергеєва;

вул. Б.Хмельницького;

вул. Ботанічна;

пров. Василя Стефаника, 30-35;

вул. Матвія Дербукова, 1-26;

вул. Івана Піддубного, 1/3-17;

вул. Кубанська, 1-18;

туп. Протічний, 26-38/32;

вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;

вул. Цегляна, 32,34,36.

вул. Кагамлицька, 40/23,42/22;

пров. Північний, 4;

вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;

пров. Сиваський, 4-21;

вул. Юрія Руфа, 169.

просп. Полтавський, 277/2-281;

вул. Горліса-Горського, 3-10.

вул. Експресівська, 47-58;

пров. Караванний, 1-48А;

просп. Полтавський, 159-187/2;

вул. Размислова, 4;

вул. Хортицька, 3-28/56.

вул. Університетська, 23, 23А, 25, 27;

вул. Миколи Залудяка, 3.

З 8.00 до 18.00

пров. 1-й Ливарний, 3-9;

вул. В.Івасюка, 1-56;

пров. Докучаєва, 1А-27;

пров. І.Кожедуба, 13-32;

вул. Ковальська, 30/24-37;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-43;

вул. Ливарна, 1А-18;

пров.Ливарний, 2-26;

туп. Ливарний, 1-9;

вул. Лінійна, 1-4;

пров. Літописний, 1-14;

вул. Макаренка, 1-103/4;

пров. Мирний, 3-28;

пр. М. Старицького, 3-15;

вул. П. Чубинського, 21-33;

пров. П. Ракітіна, 2-24;

вул. І. Приходька, 30-34/5;

пров. Тополевий, 3-20;

про. Художній, 14-29А;

вул. Художня, 1/8-57;

вул. Чумацький Шлях, 1-11;

пров. Яблуневий, 7;

пров. І.Приходька, 36.

пров. 1-й Ливарний, 3, 5, 7, 9;

вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;

пров. Докучаєва, 11;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 1А-18;

пров. Ливарний, 2-26;

туп. Ливарний, 1-9;

пров. Літописний, 1-14;

вул. Макаренка, 40-103/4;

пров. Мирний, 3, 4, 5, 28.

вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;

пров. Докучаєва, 1А-6;

пров. Мирний, 6/2-22;

вул. Максима Березовського, 1-2А;

вул. Художня, 1/8-11;

пров. Яблуневий, 7.

З 6.00 до 18.00

вул. Небесної Сотні, 8/3-12;

вул. Покровська, 27/4;

вул. Шевченка, 24/43-36;

вул. Павлівська, 2А-30/7;

пров. Павлівський, 2,2Г2Б;

вул. Соборна, 24/14-32/29;

вул. Старшого лейтенанта Кагала, 45.

З 8.00 до 19.00

вул. Івана Франка, 29,33,38.

Також перебої з електропостачанням можливі у: