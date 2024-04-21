Де у Кременчуці завтра не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 22 квітня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Заводська, 1-131;
  • пр. Заводський, 7-18;
  • вул. Соломії Крушельницької, 151-189;
  • вул. Чечелівська, 1-46/43;
  • пров. Чечелівський, 1А-41;
  • вул. Заводська.
  • пров. Вагонобудівний, 7-32;
  • вул. Івана Миколайчука, 3-23/19;
  • вул. Л-та Покладова, 23,30/56;
  • вул. Ліщинова,1А-46;
  • вул. Небесної Сотні, 31,37,39;
  • вул. Софіївська, 39А-55/35;
  • вул. Чорноморська, 5-24/35;
  • пров. Грузинський, 11-27;
  • вул. Григорія Чуркіна, 4-38;
  • пров. Космічний, 15-19;
  • пров. лікаря Самойловича, 32/1-93.
  • туп. 1-й Озерний, 4-8;
  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садківська, 15/20-54;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • туп. Садківський, 3/3-23.
  • пр. Георгія Петька, 3-49;
  • вул. Петра Прокоповича, 1-31;
  • пр. Корабліної, 4-50;
  • вул. Соломії Крушельницької, 44-137А;
  • вул. Гірська, 4,5,7;
  • вул. Кавказька, 1-59;
  • вул. Гірська, 4-11;
  • пр. Івана Торубари, 4-19/2;
  • вул. Черкаська, 15.
  • просп. Свободи, 54Г;
  • вул. Громадянська;
  • вул. Затонна;
  • вул. Каховська;
  • вул. Кільцева;
  • вул. Кооперативна;
  • вул. Короленко;
  • вул. Лугова;
  • вул. Нескорених;
  • вул. Пирогова;
  • вул. Проєктна;
  • вул. Проліскова;
  • вул. Раїси Кириченко;
  • вул. Ю.Кондратюка;
  • вул. Архітектора Сергеєва;
  • вул. Б.Хмельницького;
  • вул. Ботанічна;
  • пров. Василя Стефаника, 30-35;
  • вул. Матвія Дербукова, 1-26;
  • вул. Івана Піддубного, 1/3-17;
  • вул. Кубанська, 1-18;
  • туп. Протічний, 26-38/32;
  • вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
  • вул. Цегляна, 32,34,36.
  • вул. Кагамлицька, 40/23,42/22;
  • пров. Північний, 4;
  • вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
  • пров. Сиваський, 4-21;
  • вул. Юрія Руфа, 169.
  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Горліса-Горського, 3-10.
  • вул. Експресівська, 47-58;
  • пров. Караванний, 1-48А;
  • просп. Полтавський, 159-187/2;
  • вул. Размислова, 4;
  • вул. Хортицька, 3-28/56.
  • вул. Університетська, 23, 23А, 25, 27;
  • вул. Миколи Залудяка, 3.

З 8.00 до 18.00

  • пров. 1-й Ливарний, 3-9;
  • вул. В.Івасюка, 1-56;
  • пров. Докучаєва, 1А-27;
  • пров. І.Кожедуба, 13-32;
  • вул. Ковальська, 30/24-37;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-43;
  • вул. Ливарна, 1А-18;
  • пров.Ливарний, 2-26;
  • туп. Ливарний, 1-9;
  • вул. Лінійна, 1-4;
  • пров. Літописний, 1-14;
  • вул. Макаренка, 1-103/4;
  • пров. Мирний, 3-28;
  • пр. М. Старицького, 3-15;
  • вул. П. Чубинського, 21-33;
  • пров. П. Ракітіна, 2-24;
  • вул. І. Приходька, 30-34/5;
  • пров. Тополевий, 3-20;
  • про. Художній, 14-29А;
  • вул. Художня, 1/8-57;
  • вул. Чумацький Шлях, 1-11;
  • пров. Яблуневий, 7;
  • пров. І.Приходька, 36.
  • пров. 1-й Ливарний, 3, 5, 7, 9;
  • вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;
  • пров. Докучаєва, 11;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
  • вул. Ливарна, 1А-18;
  • пров. Ливарний, 2-26;
  • туп. Ливарний, 1-9;
  • пров. Літописний, 1-14;
  • вул. Макаренка, 40-103/4;
  • пров. Мирний, 3, 4, 5, 28.
  • вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;
  • пров. Докучаєва, 1А-6;
  • пров. Мирний, 6/2-22;
  • вул. Максима Березовського, 1-2А;
  • вул. Художня, 1/8-11;
  • пров. Яблуневий, 7.

З 6.00 до 18.00

  • вул. Небесної Сотні, 8/3-12;
  • вул. Покровська, 27/4;
  • вул. Шевченка, 24/43-36;
  • вул. Павлівська, 2А-30/7;
  • пров. Павлівський, 2,2Г2Б;
  • вул. Соборна, 24/14-32/29;
  • вул. Старшого лейтенанта Кагала, 45.

З 8.00 до 19.00

  • вул. Івана Франка, 29,33,38.

Також перебої з електропостачанням можливі у:

  • с. Потоки
  • с. Мала Кохнівка
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго планові відключення відключення електроенергії
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