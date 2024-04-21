Де у Кременчуці завтра не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 16:03
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У понеділок, 22 квітня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Заводська, 1-131;
- пр. Заводський, 7-18;
- вул. Соломії Крушельницької, 151-189;
- вул. Чечелівська, 1-46/43;
- пров. Чечелівський, 1А-41;
- вул. Заводська.
- пров. Вагонобудівний, 7-32;
- вул. Івана Миколайчука, 3-23/19;
- вул. Л-та Покладова, 23,30/56;
- вул. Ліщинова,1А-46;
- вул. Небесної Сотні, 31,37,39;
- вул. Софіївська, 39А-55/35;
- вул. Чорноморська, 5-24/35;
- пров. Грузинський, 11-27;
- вул. Григорія Чуркіна, 4-38;
- пров. Космічний, 15-19;
- пров. лікаря Самойловича, 32/1-93.
- туп. 1-й Озерний, 4-8;
- пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-54;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садківський, 3/3-23.
- пр. Георгія Петька, 3-49;
- вул. Петра Прокоповича, 1-31;
- пр. Корабліної, 4-50;
- вул. Соломії Крушельницької, 44-137А;
- вул. Гірська, 4,5,7;
- вул. Кавказька, 1-59;
- вул. Гірська, 4-11;
- пр. Івана Торубари, 4-19/2;
- вул. Черкаська, 15.
- просп. Свободи, 54Г;
- вул. Громадянська;
- вул. Затонна;
- вул. Каховська;
- вул. Кільцева;
- вул. Кооперативна;
- вул. Короленко;
- вул. Лугова;
- вул. Нескорених;
- вул. Пирогова;
- вул. Проєктна;
- вул. Проліскова;
- вул. Раїси Кириченко;
- вул. Ю.Кондратюка;
- вул. Архітектора Сергеєва;
- вул. Б.Хмельницького;
- вул. Ботанічна;
- пров. Василя Стефаника, 30-35;
- вул. Матвія Дербукова, 1-26;
- вул. Івана Піддубного, 1/3-17;
- вул. Кубанська, 1-18;
- туп. Протічний, 26-38/32;
- вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
- вул. Цегляна, 32,34,36.
- вул. Кагамлицька, 40/23,42/22;
- пров. Північний, 4;
- вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
- пров. Сиваський, 4-21;
- вул. Юрія Руфа, 169.
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліса-Горського, 3-10.
- вул. Експресівська, 47-58;
- пров. Караванний, 1-48А;
- просп. Полтавський, 159-187/2;
- вул. Размислова, 4;
- вул. Хортицька, 3-28/56.
- вул. Університетська, 23, 23А, 25, 27;
- вул. Миколи Залудяка, 3.
З 8.00 до 18.00
- пров. 1-й Ливарний, 3-9;
- вул. В.Івасюка, 1-56;
- пров. Докучаєва, 1А-27;
- пров. І.Кожедуба, 13-32;
- вул. Ковальська, 30/24-37;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-43;
- вул. Ливарна, 1А-18;
- пров.Ливарний, 2-26;
- туп. Ливарний, 1-9;
- вул. Лінійна, 1-4;
- пров. Літописний, 1-14;
- вул. Макаренка, 1-103/4;
- пров. Мирний, 3-28;
- пр. М. Старицького, 3-15;
- вул. П. Чубинського, 21-33;
- пров. П. Ракітіна, 2-24;
- вул. І. Приходька, 30-34/5;
- пров. Тополевий, 3-20;
- про. Художній, 14-29А;
- вул. Художня, 1/8-57;
- вул. Чумацький Шлях, 1-11;
- пров. Яблуневий, 7;
- пров. І.Приходька, 36.
- пров. 1-й Ливарний, 3, 5, 7, 9;
- вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;
- пров. Докучаєва, 11;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 1А-18;
- пров. Ливарний, 2-26;
- туп. Ливарний, 1-9;
- пров. Літописний, 1-14;
- вул. Макаренка, 40-103/4;
- пров. Мирний, 3, 4, 5, 28.
- вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;
- пров. Докучаєва, 1А-6;
- пров. Мирний, 6/2-22;
- вул. Максима Березовського, 1-2А;
- вул. Художня, 1/8-11;
- пров. Яблуневий, 7.
З 6.00 до 18.00
- вул. Небесної Сотні, 8/3-12;
- вул. Покровська, 27/4;
- вул. Шевченка, 24/43-36;
- вул. Павлівська, 2А-30/7;
- пров. Павлівський, 2,2Г2Б;
- вул. Соборна, 24/14-32/29;
- вул. Старшого лейтенанта Кагала, 45.
З 8.00 до 19.00
- вул. Івана Франка, 29,33,38.
Також перебої з електропостачанням можливі у:
- с. Потоки
- с. Мала Кохнівка
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