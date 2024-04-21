У Горішніх Плавнях відбувся форум учнівської молоді «Партнерів єднає мелодія пісні»

Сьогодні, 16:28 Переглядів: 111 Партнерський проєкт

На благодійному ярмарку «Діти — дітям» зібрано 30 363 грн на лікування дитини. А в рамках фестивалю патріотичної пісні «З Україною в серці» — 26 245 грн на підтримку Збройних сил України

У березні у Горішніх Плавнях відбувся форум учнівської молоді «Партнерів єднає мелодія пісні». У рамках заходу відбулися благодійні акції: ярмарок виробів декоративно-ужиткового мистецтва «Діти — дітям» та фестиваль патріотичної пісні «З Україною в серці».

Форум учнівської молоді відбувся 26 березня в школі № 6 після чотирирічної перерви. Захід зібрав партнерів, однодумців. Його учасниками стали учнівські команди шкіл та Вищого професійного гірничо-будівельного училища, Центру дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської територіальної громади, представники Програми реабілітації дітей з інвалідністю. Форум відвідали заступниця міського голови Надія Угнічева, начальниця міського відділу освіти Лілія Щербина, начальниця відділу у справах сім’ї та молоді служби у справах дітей, сім’ї та молодіжної політики Тетяна Оробченко.

З вітальним словом до учасників зібрання звернулася Надія Угнічева. Від імені міського голови Дмитра Бикова вона привітала всіх із відкриттям форуму та нагадала історію його започаткування. У 2008 році відділ у справах сім’ї та молоді, вказала Надія Угнічева, ініціював створення Центру міжнародного глобального молодіжного партнерства, у рамках якого діяли дев’ять масштабних проєктів і загалом було проведено 57 форумів.

«Не кожен із них пройшов випробування часом, але цей пройшов і залишається актуальним», — наголосила заступниця міського голови.

За роки проведення у форумі «Партнерів єднає мелодія пісні» взяли участь більше 1000 дітей не тільки із нашого міста, а й області, України й країн, де знаходяться міста-побратими Горішніх Плавнів.

У його рамках проводилися майстер-класи з вокального, декламаторського, сценічного мистецтв. «Діти вчилися одне в одного, а найголовніше — цей форум завжди мав благодійну волонтерську складову», — підкреслила Надія Угнічева. Як і раніше, зазначила вона, упродовж заходу працює благодійний ярмарок «Діти — дітям», на якому продаються вироби декоративно-ужиткового мистецтва, зроблені руками школярів кожного навчального закладу громади.

«Кошти від ярмарку будуть спрямовані дітям, які потребують лікування», — вказала Надія Угнічева.

Вона подякувала за організацію заходу відділу у справах сім’ї та молоді, відділу освіти, адміністрації школи № 6, побажала всім плідної, конструктивної роботи.

Своєю чергою Лілія Щербина передала вітання учасникам форуму від колективу відділу освіти.

«Надзвичайно тішуся з того, що після довготривалої перерви відновлюється дія проєкту Центру міжнародного глобального партнерства і, зокрема, форуму «Партнерів єднає мелодія пісні», — наголосила вона. — Безумовно, форуми, які будуть проводитися у цей час, матимуть зовсім інше обличчя — обпалене війною. Та попри все ми віримо в Перемогу, у те, що разом ми сильніші».

За словами очільниці відділу освіти, форум має на меті «об’єднати молодь нашої громади заради Перемоги, заради того, щоб пісня — душа українського народу — перемогла».

«Найбільше мене тішить, що форум збере талановиту молодь на благодійному фестивалі патріотичної пісні «З Україною в серці». Ми так давно не збиралися разом. Тож усім доброго настрою і позитивних емоцій», — підсумувала Лілія Щербина.

Тетяна Оробченко підкреслила, що «наші воїни захищають рідну землю, країну, волю, свободу, культуру, яку передали нам в дар пращури».

«Тож будемо співати, творити, зберігати і надихатись в ім’я нашої Перемоги, миру, майбутнього України», — наголосила вона.

Упродовж першої частини форуму крім благодійного ярмарку «Діти — дітям» відбувалася активна робота в групах. Із дітьми працювали й ділилися досвідом творчі діячі громади. З Анастасією Крамаренко створювали сценічний образ виконавця патріотичної пісні. Творчу студію «Фантазії на полотні» представила Діана Полова. Воркшоп з креативного римування «Репертуар, навіяний війною» очолили Яна Коваль та Антон Базилевич. Музичний челендж «Мінорні і мажорні мотиви війни» проводила Юлія Жалдак.

Дискусія щодо доречності розвитку пісенної творчості в період війни відбувалася під керівництвом Марини Богданової-Портяної.

Підопічні Програми реабілітації дітей з інвалідністю стали учасниками крафтової майстерні «Патріотичний сувенір» із Лілією Хованець та Дар’єю Кіяшко. Чимало учасників долучилися до марафону «Світ тримається на добрих справах» разом із Оксаною Юрковою та Світланою Нетребою. У рамках другої частини форуму відбувся благодійний фестиваль патріотичної пісні «З Україною в серці». Його мета — збір коштів на потреби Збройних сил. Протягом пісенного заходу учасники мали можливість залишити грошовий внесок у скриньці, яка знаходилася в актовій залі.

Наприкінці заходу творча студія «Фантазії на полотні» представила свій доробок — картину «З Україною в серці» у кольорах патріотичної гами. А ще учасники фестивалю разом виконали пісню «Коли на серці туга, поклич до себе друга», яка народилася у процесі роботи воркшопу з креативного римування. У підсумковому виступі керівниця проєкту «Партнерів єднає мелодія пісні», директорка ЗОШ No 6 Лілія Федоренко висловила велику подяку учасникам форуму, своєму шкільному колективу.

«Кожен із нас сильний, але єднання збільшує нашу міць. Створені спільними зусиллями під час форуму картина й пісня є тому підтвердженням. На благодійному ярмарку «Діти — дітям» зібрано 30 363 грн на лікування дитини. А в рамках фестивалю патріотичної пісні «З Україною в серці» — 26 245 грн на підтримку Збройних сил України, які я передаю почесному гостю фестивалю, нашому колезі, який з перших днів повномасштабного російського вторгнення став на захист Батьківщини», — підсумувала Лілія Федоренко.