Студенти Полтавського коледжу нафти і газу відвідали виробництво Ferrexpo

Навчально-оглядову екскурсію виробничими потужностями провів історик, завідувач музею історії Полтавського ГЗК Микола Стахів
Днями до Горішньоплавнівської громади й до компанії Ferrexpo завітали студенти першого курсу Полтавського коледжу нафти і газу — вони ознайомилися з процесом видобутку гірничої маси й її перетворенням у високоякісні окатки, що цінуються в усьому світі.
Навчально-оглядову екскурсію виробничими потужностями Полтавського ГЗК, що входить до складу залізорудної компанії Ferrexpo, для студентів Полтавського коледжу нафти і газу ОПП «Розвідування нафтових і газових родовищ» провів відомий у Горішніх Плавнях історик, завідувач музею історії Полтавського ГЗК Микола Стахів. Йому вдалося зачарувати гостей красою найбільшого в Європі кар’єру, допомогти з пошуком найгарніших камінчиків і здивувати здобутками гірничодобувного підприємства з 54-річною історією.
Після екскурсії виробничими майданчиками Полтавського ГЗК першокурсники ознайомилися з гранітними виходами Українського кристалічного щита в с. Келеберда, найдавнішими породами на Землі.
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