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Освіта

Студенти Полтавського коледжу нафти і газу відвідали виробництво Ferrexpo

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 64 Новини компаній

 

Навчально-оглядову екскурсію виробничими потужностями провів історик, завідувач музею історії Полтавського ГЗК Микола Стахів

Днями до Горішньоплавнівської громади й до компанії Ferrexpo завітали студенти першого курсу Полтавського коледжу нафти і газу — вони ознайомилися з процесом видобутку гірничої маси й її перетворенням у високоякісні окатки, що цінуються в усьому світі.

Навчально-оглядову екскурсію виробничими потужностями Полтавського ГЗК, що входить до складу залізорудної компанії Ferrexpo, для студентів Полтавського коледжу нафти і газу ОПП «Розвідування нафтових і газових родовищ» провів відомий у Горішніх Плавнях історик, завідувач музею історії Полтавського ГЗК Микола Стахів. Йому вдалося зачарувати гостей красою найбільшого в Європі кар’єру, допомогти з пошуком найгарніших камінчиків і здивувати здобутками гірничодобувного підприємства з 54-річною історією.

«Екскурсія дуже сподобалася. Ми мали змогу на практиці закріпити здобуті теоретичні знання з петрографії й наочно побачити процес видобутку залізистих кварцитів, які за допомогою сучасних технологій переробляють на залізорудні окатки!», — розповіла після екскурсії Анна, студентка Полтавського коледжу, яка приїде додому не з пустими руками, бо встигла назбирати на оглядовому майданчику цілу купу зразків гірничих порід.

Після екскурсії виробничими майданчиками Полтавського ГЗК першокурсники ознайомилися з гранітними виходами Українського кристалічного щита в с. Келеберда, найдавнішими породами на Землі.

«На підприємствах компанії Ferrexpo з активами на Полтавщині завжди раді молоді, що цікавиться захопливим процесом виготовлення високоякісних окатків. Подібні заходи допомагають студентам ще під час навчання зрозуміти всі нюанси майбутньої професії, а компанії залучити кваліфікований персонал до працевлаштування на гірничодобувні підприємства», — зазначив Владислав Мортіков, начальник департаменту корпоративних комунікацій Ferrexpo в Україні (в.о.).
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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
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