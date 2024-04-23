Спортсмени з Полтавщини вибороли понад 70 золотих медалей на чемпіонаті Європи з гирьового спорту

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 0

Спортсмени з Полтавської області здобули на чемпіонаті Європи з гирьового спорту 77 золотих медалей, 11 срібних, 1 бронзову. Про це повідомило управління молоді та спорту Полтавської обласної військової адміністрації на своїй facebook-сторінці 23 квітня.

Крім того, троє спортсменів із Полтавської області виконали нормативи майстрів спорту міжнародного класу: Євгеній Остапчук, Максим Улько, Артем Дуленко, розповіли в управлінні.

Чемпіонат відбувся у Франції, тривав з 17 по 20 квітня. Участь у змаганнях взяли 17 країн і 345 спортсменів. Загалом українська національна збірна завоювала перше загальнокомандне місце.

Нагадаємо, рятувальник Олександр Цибулько із 28-ї державної пожежно-рятувальної частини Миргородського району виборов II місце на Чемпіонаті Європи з гирьового спорту.