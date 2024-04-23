Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Віктор КРУК
Чи можлива демобілізація без посилення мобілізації, і як це може привести до поразки у війні та втрати державності
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Спорт, Полтавщина

Спортсмени з Полтавщини вибороли понад 70 золотих медалей на чемпіонаті Європи з гирьового спорту

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 0

Українська національна збірна завоювала перше загальнокомандне місце

Спортсмени з Полтавської області здобули на чемпіонаті Європи з гирьового спорту 77 золотих медалей, 11 срібних, 1 бронзову. Про це повідомило управління молоді та спорту Полтавської обласної військової адміністрації на своїй facebook-сторінці 23 квітня. 

Крім того, троє спортсменів із Полтавської області виконали нормативи майстрів спорту міжнародного класу: Євгеній Остапчук, Максим Улько, Артем Дуленко, розповіли в управлінні.

Чемпіонат відбувся у Франції, тривав з 17 по 20 квітня. Участь у змаганнях взяли 17 країн і 345 спортсменів. Загалом українська національна збірна завоювала перше загальнокомандне місце.

Нагадаємо, рятувальник Олександр Цибулько із 28-ї державної пожежно-рятувальної частини Миргородського району виборов II місце на Чемпіонаті Європи з гирьового спорту.

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: гирьовий спорт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх