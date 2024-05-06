З турботою про захисників: співробітники Полтавського ГЗК передали для бійців ЗСУ великодні смаколики

До Великодня для військових з передової працівники й працівниці медико-санітарної частини Полтавського ГЗК підготували чергову партію смаколиків. Співробітники й співробітниці закладу приготували кілька ящиків пиріжків з різноманітною начинкою та великодніх пасок.
Волонтери з-поміж працівників і працівниць Ferrexpo вже відправили смачний вантаж на східний напрям лінії оборони — до Бахмуту й Авдіївки.
Полтавський ГЗК є дочірнім підприємством швейцарської компанії Ferrexpo з активами на Полтавщині. Компанія активно надає гуманітарну підтримку Україні і з початку повномасштабного вторгнення спрямувала понад 955 мільйонів гривень на гуманітарну підтримку 12 областей України, що постраждали від війни, та сил оборони держави.
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