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З турботою про захисників: співробітники Полтавського ГЗК передали для бійців ЗСУ великодні смаколики

Сьогодні, 15:53 Переглядів: 114 Новини компаній

Волонтери відправили смачний вантаж на східний напрям лінії оборони

До Великодня для військових з передової працівники й працівниці медико-санітарної частини Полтавського ГЗК підготували чергову партію смаколиків. Співробітники й співробітниці закладу приготували кілька ящиків пиріжків з різноманітною начинкою та великодніх пасок.
Волонтери з-поміж працівників і працівниць Ferrexpo вже відправили смачний вантаж на східний напрям лінії оборони — до Бахмуту й Авдіївки.

«Не втомлюємося дякувати колективу медико-санітарної частини за постійну підтримку, донати й допомогу. Ми вже стали Великою родиною волонтерів, які працюють задля допомоги нашим козакам. Цього разу повеземо трішки святкового настрою та нашої підтримки тим, хто нас цілодобово захищає», — зазначила у своєму пості Наталія Магда, волонтерка й співробітниця підприємства.

Полтавський ГЗК є дочірнім підприємством швейцарської компанії Ferrexpo з активами на Полтавщині. Компанія активно надає гуманітарну підтримку Україні і з початку повномасштабного вторгнення спрямувала понад 955 мільйонів гривень на гуманітарну підтримку 12 областей України, що постраждали від війни, та сил оборони держави.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
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