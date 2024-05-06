У Кременчуцькому районі в ДТП постраждали волонтер і двоє військових — Мирослав Носа (доповнено)

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На трасі біля села Броварки, Градизької громади Кременчуцького району сталася ДТП. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Градизької селищної територіальної громади Мирослав Носа.

За його словами, в автопригоді постраждали волонтер і двоє військових. Водій у тяжкому стані в реанімації, а автівка ремонту не підлягає.

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Як повідомила пресслужба поліції Полтавщини, близько 12.00 між селами Бугаївка та Броварки зіткнулися Lexus, за кермом якого перебував 50-річний чоловік, та Кіа, під керуванням 27-річного чоловіка.

Унаслідок ДТП травми отримав водій Lexus, його госпіталізували.

За цим фактом правоохоронці розпочали провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, що нещодавно Носа оприлюднив відео, на якому у Градизьку дитина на самокаті потрапила під колеса автівки.