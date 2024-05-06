«Нападники» на ТЦК в Закарпатті власним коштом відновили пошкоджений ними паркан і ворота

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Поліція Закарпатської області проводить розслідування за статтею Кримінального кодексу України через дії групи осіб відносно працівників Берегівського РТЦК та СП в місті Виноградів - їм загрожує до 7 років позбавлення волі

Увечері 3-го травня біля входу на територію відділу Берегівського районного ТЦК та СП в місті Виноградів на Закарпатті зібралася близько 10 осіб з села Онок, які висловлювали невдоволення через мобілізацію двох їхніх товаришів. За інформацією з поліції, вони порушували публічний порядок та вчиняли хуліганські дії.

— Коли учасники конфлікту намагалися силою відчинити вхідні ворота, співробітники ТЦК та СП здійснили попереджувальні постріли у повітря, — повідомляють у поліції.

Щодо цього правопорушення поліція Закарпатської області проводить розслідування за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Винним у вчиненні хуліганства загрожує увʼязнення терміном до 7 років.

На Facebook-сторінці Закарпатського обласного ТЦК та СП учора повідомили, що винні особи власним коштом відновили пошкоджений паркан і ворота ТЦК та зазначили, що настав «час відповідати за свої вчинки».

— Медіапростором України розлетілась інформація про неприпустимі дії представників ромської національності біля одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Закарпаття, що відбулися третього травня. Учасники цих хуліганських подій визнали свою провину і власним коштом та силами відновили пошкоджений паркан та ворота 1-го відділу Берегівського РТЦК та СП (м.Виноградів). Винуватці події визнали, що діяли занадто емоційно, бездумно, агресивно та антидержавницькі, — йдеться у повідомлення Закарпатського ОТЦК та СП.

СБУ та Нацполіція затримали у Полтаві провокатора, який принижував військових та плювався в їх бік

Конфлікти та провокації проти військовослужбовців ТЦК та СП в Україні останнім часом почастішали. Так, минулого року СБУ та Нацполіція у Полтаві затримали провокатора, фітнес-блогера Романа Заволоку за те, що той принижував військових, які на вулиці вручали повістки. Проти нього відкриті кримінальні провадження по декількох статтях Кримінального кодексу і зараз триває суд. Провокатору загрожує до 8 років позбавлення волі.

Чому полтавський фітнес-блогер Заволока, який провокував військових, уникне мобілізації

У Дніпрі блогера, який фільмував дії військовослужбовців з ТЦК під час вручення повісток та викладав це у своєму ТікТоку засудили до 5 років й ледь не посадили у вʼязницю — він отримав рік «умовного» терміну.

Блогерами та адвокатами, які вчать ухилятися від мобілізації, мають зайнятися спецслужби — заступник командира 3 ОШБр

Нагадаємо, Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк звернувся до українців із закликом «не здаватись без бою» та написав на своїй сторінці у Фейсбук чому за допомогою самих українців росіяни можуть завдати нам поразки.

Він також заявив, що російська армія створює нове угруповання військ чисельністю понад 100 тисяч солдатів та готується влітку розпочати масовий наступ на одному з напрямків.