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У Дніпрі чоловіка за зйомку військових з ТЦК під час вручення повісток засудили до 5 років

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 175

 

Блогера, який викладав фільмування військовослужбовців у своєму ТікТоку ледь не посадили у вʼязницю

У Дніпрі судили чоловіка, який знімав для свого ТікТок каналу вручення повісток працівниками ТЦК і викладав зйомку щодня в TikTok. Слідчі встановили 10 епізодів фільмування роботи представників ТЦК, які вручали повістки у період з 23 по 29 квітня 2023 року.

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Про це стало відомо після публікації вироку в Єдиному реєстрі судових рішень.

Суд взяв до уваги, що ТЦК — це є військова установа і постановив, що чоловік таким чином знімав та поширював інформацію про пересування Збройних сил України. 

У суді блогер повністю визнав свою провину та заявив, що робив це, бо хотів зробити популярним свій канал у ТікТок. Він попросив сильно його не карати. Суд врахував каяття чоловіка та оцінив усі зібрані докази його провини. Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України. 

Проте, суд замінив основне покарання умовним терміном із випробувальним строком на 1 рік. Протягом 30 днів, якщо сторони не згодні з рішенням суду, вони можуть подати апеляцію. 

Військовий з Полтавського ТЦК розповів про поранення на фронті, мобілізацію та реакцію чоловіків на вручення повісток

Нагадаємо, 30 квітня Великобагачанський районний суд визнав винним уродженця селища Гоголеве в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік відмовився від отримання повістки й пояснив свою поведінку тим, що «був введений в оману інформацією щодо незаконності дій працівників РТЦК». Чоловік отримав 1 рік позбавлення волі.

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Автор: Віктор Крук
Теги: суд ТЦК та СП ТЦК повістки тік-ток блогер
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