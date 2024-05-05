Христос Воскрес! Привітання від настоятеля храмів на честь ікони Божої Матері Усіх скорботних Радість» та рівноапостольної княгині Ольги м. Кременчук протоієрея Анатолія Куліша

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 258

Христос воскрес!

Саме ці слова почули жінки, котрі прийшли до гробу Спасителя, аби довершити обряд поховання, помазавши дорогоцінними пахощами Його Тіло. Проте, на них там чекала несподіванка: замість Тіла Христа вони побачили ангела, котрий їм сказав, що Сина Божого немає тут — Він воскрес!

Саме цю звістку несли апостоли, проповідуючи вчення Спасителя усім народам тогочасної Римської імперії. Адже, як писав апостол Павло: «Якщо Христос не воскрес, то й проповідь наша марна, марна і віра ваша» (1 послання до коринфян 15 глава 14 стих). Саме подія воскресіння Христового, перемога Життя над смертю та Світла над темрявою — і є отією міцною основою християнського віровчення.

На жаль, уже третій Великдень українське суспільство зустрічатиме в умовах повномасштабного вторгнення. московитська держава показує усі прояви пекла, зла, жорстокості та ненависті. Сотні тисяч вбитих, поранених, мільйони зруйнованих життів — то усе наслідки диявольської злоби північного сусіда. Проте, ми повинні розуміти, що темрява ніколи не переможе, злоба ніколи не візьме верх. Сама суть події Воскресіння Христового щороку нагадує нам про це!

Вітаючи усіх християн, які у ці дні вшановуватимуть це «Свято над святами і Торжество із торжеств», бажаю, аби незважаючи ні на що, віра ваша була міцною. Пам’ятайте про Любов, Милосердя, Взаємодопомогу та Взаємопідтримку якими ми повинні наповнювати кожен день нашого життя. Не забувайте, що подія Воскресіння Христового — то не змагання у кого найсмачніші ковбаси чи паска, у кого найяскравіші крашанки чи найоригінальніші писанки. Воскресіння — це про любов, турботу та чуйність щодо тих, хто нас оточує.

У дні свята не забувайте про тих, завдяки кому ми маємо можливість жити у незалежній державі, святкувати за українськими традиціями та ходити в українські Церкви. Молімося у ці священні дні за наших Захисників та Захисниць, підтримуймо їх своїми пожертвами, допомагаймо їхнім рідним та близьким, котрі живуть поруч із нами! Пам’ятаймо, що лише тоді відчуєш красу цього найвеличнішого свята, коли максимально запалиш любов’ю серця тих, котрі знаходяться біля тебе.

Христос воскрес! Воістину воскрес!

Христос воскрес! Воскресне й Україна!

Настоятель храмів на честь ікони Божої Матері Усіх скорботних Радість» та рівноапостольної княгині Ольги м. Кременчук протоієрей Анатолій Куліш