Фотофакт: який вигляд має сьогодні кар'єр «Кварц», де нещодавно стався зсув

Сьогодні, 07:29 Переглядів: 817

4 травня «Кременчуцький Телеграф» побував на кар'єрі Піщанського родовища, де 25 квітня стався зсув ґрунту. Ось такий вигляд має кар'єр нині. Вода майже заповнила кар'єр.

Ще 2 травня кар'єр мав такий вигляд:

Нагадаємо, на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 2 травня міський голова Віталій Малецький повідомив, що загроз для мешканців будинків, що знаходяться поруч з кар’єром «Кварц», через зсув ґрунту немає, але є часткові пошкодження споруд та городів. За його словами, зсув стався через перезволоження ґрунту, «велика маса води в кар’єрі, яка не відкачується, намокання ґрунту, дощі спричинили це».

Третього травня під час ранкового брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розповів, зсув призвів до обвалу близько 30 тисяч кубометрів ґрунту, він відбувся на ділянці кар’єру, яка не експлуатується вже понад 30 років. А його причиною стали перезволоження ґрунту через дощі та підмивання ґрунтовими водами.