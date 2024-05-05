«Воно стоїть в основі нашої віри». Кременчуцький протоієрей розповів історію Великодня

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 2

Великдень для українців «дарує нам надію на нашу перемогу в цій російсько-українській війні. Цього разу Бог з нами, з українцями, бо правда з нами»

«Христос Воскрес! Воістину Воскрес!» — так традиційно християни вітаються у найважливіший для них день — на Великдень. Про історію виникнення свята і чому воно важливе для вірян розповів «Кременчуцькому Телеграфу» настоятель Свято-Миколаївського собору, протоієрей Володимир Макогон.

За словами священника, загалом християни відзначають Пасху, «як вихід із рабства смерті».

— Заради нас, людей, і ради нашого спасіння, приниження, побиття, мучіння, страждання і смерть на Христі, був захоронений тілом у гробі і воскрес у третій день, як і провіщали пророки й писання Старого Завіту. Перемігши смерть, так от воскресіння, лучезарне воскресіння Христова, новозавітня Пасха, чи ще ми називаємо Великим Днем, Велико Днем — це святкування з нагоди перемоги Сином Божим і Господом нашим Ісусом Христом смерті, — розповідає Володимир Макогон.

Воскресіння Ісуса Христа сталось тоді, коли жінки-мироносиці йшли до його гробу.

— І ось вони наближалися до гробу. І великий грім, і потрясіння землі, і розпадання каміння, то ангел Божий зійшов з небес. І відвалив камінь від гробу. І з гробу виходить воскресший із мертвих Син Божий і наш Господь Ісус Христос, — говорить настоятель храму.

Вартові, що були біля печери, злякалась і втекли розповідати членам Синедріону і первосвященникам, що трапилось. Жінки-мироносиці, що прийшли до гробу, побачили ангела «білих і блискучих одежах. Який втішає їх і каже — не плачте. Чого шукаєте живого серед мертвих?» розповідає далі Володимир Макогон.

Жінкам доручили розповісти про воскресіння Ісуса Христа його учням.

— Ці виголоси Христос воскрес, вони надихають нас на ту безмежну любов Бога до свого творіння, на ту неусвідомлену божественну жертву, яку приніс Господь ради нас людей і ради нашого спасіння, — каже священник.

Володимир Макогон каже, що від страху переслідування та вбивства юдеями учні Ісуса Христа зачинились у Єрусалимській світлиці, «Євангелія каже, що двері були замкнені». Втім «Христос являється їм», додає протоієрей.

— Вони думали, що вони бачать Духа. А Христос показує їм свої рани на своєму тілі, на руках і ногах. Залишки руйнування, коли його цвяхами закріпляли до Христа. І каже їм, подивіться, це ж я. Дух не має тіла і кісток, як бачите, у мене, — розповідає священник.

Він додає, що Великдень для українців «дарує нам надію на нашу перемогу в цій російсько-українській війні. Цього разу Бог з нами, з українцями, бо правда з нами».

— Нехай всі по можливості святкують урочисто цю подію. Бо вона дарує нам надію на перемогу. Вона дарує нам надію на спасіння. Від рабства гріха, від рабства смерті. І від рабства Московської не до імперії, — говорить Макогон.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як проходитимуть великодні богослужіння у кременчуцькому соборі ПЦУ.