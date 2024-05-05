«Воно стоїть в основі нашої віри». Кременчуцький протоієрей розповів історію Великодня

Великдень для українців «дарує нам надію на нашу перемогу в цій російсько-українській війні. Цього разу Бог з нами, з українцями, бо правда з нами»
«Христос Воскрес! Воістину Воскрес!» — так традиційно християни вітаються у найважливіший для них день — на Великдень. Про історію виникнення свята і чому воно важливе для вірян розповів «Кременчуцькому Телеграфу» настоятель Свято-Миколаївського собору, протоієрей Володимир Макогон.
За словами священника, загалом християни відзначають Пасху, «як вихід із рабства смерті».
Воскресіння Ісуса Христа сталось тоді, коли жінки-мироносиці йшли до його гробу.
Вартові, що були біля печери, злякалась і втекли розповідати членам Синедріону і первосвященникам, що трапилось. Жінки-мироносиці, що прийшли до гробу, побачили ангела «білих і блискучих одежах. Який втішає їх і каже — не плачте. Чого шукаєте живого серед мертвих?» розповідає далі Володимир Макогон.
Жінкам доручили розповісти про воскресіння Ісуса Христа його учням.
Володимир Макогон каже, що від страху переслідування та вбивства юдеями учні Ісуса Христа зачинились у Єрусалимській світлиці, «Євангелія каже, що двері були замкнені». Втім «Христос являється їм», додає протоієрей.
Він додає, що Великдень для українців «дарує нам надію на нашу перемогу в цій російсько-українській війні. Цього разу Бог з нами, з українцями, бо правда з нами».
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як проходитимуть великодні богослужіння у кременчуцькому соборі ПЦУ.
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