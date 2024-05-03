Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Війна

Жителя Полтавської області суд визнав винним в ухиленні від мобілізації

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 707

У період судового слідства обвинувачений перерахував заставу на підтримку ЗСУ

30 квітня Великобагачанський районний суд визнав винним уродженця селища Гоголеве в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік відмовився від отримання повістки й пояснив свою поведінку тим, що «був введений в оману інформацією щодо незаконності дій працівників РТЦК». Про це стало відомо з вироку, розміщеного у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Вказано, що чоловік має на утриманні двох неповнолітніх дітей, дружину, батька похилого віку, який має проблеми зі здоров’ям. У 2022 році військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до служби, у самій довідці написали, що він має хронічну виразкову хворобу. 

У період судового слідства обвинувачений перерахував заставу у розмірі 26 тисяч 840 гривень на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України. 

Чоловік отримав 1 рік позбавлення волі

Нагадаємо, 2 травня речник Полтавського обласного ТЦК розповів, де можна оскаржити рішення ВЛК.


ПО ТЕМІ:

Суд на Полтавщині виніс вирок військовому, який самовільно залишив частину

1
Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: ТСН.ua
Теги: мобілізація суд
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх