Жителя Полтавської області суд визнав винним в ухиленні від мобілізації

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30 квітня Великобагачанський районний суд визнав винним уродженця селища Гоголеве в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік відмовився від отримання повістки й пояснив свою поведінку тим, що «був введений в оману інформацією щодо незаконності дій працівників РТЦК». Про це стало відомо з вироку, розміщеного у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Вказано, що чоловік має на утриманні двох неповнолітніх дітей, дружину, батька похилого віку, який має проблеми зі здоров’ям. У 2022 році військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до служби, у самій довідці написали, що він має хронічну виразкову хворобу.

У період судового слідства обвинувачений перерахував заставу у розмірі 26 тисяч 840 гривень на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України.

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Нагадаємо, 2 травня речник Полтавського обласного ТЦК розповів, де можна оскаржити рішення ВЛК.



