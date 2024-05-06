У Пслі знайшли тіло 64-річного чоловіка

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4 травня, близько 12.30, у річці Псел поблизу Гадяча працівники поліції знайшли тіло 64-річного чоловіка без ознак життя. Загиблим виявився житель села Лисівка Миргородського району. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

На місце події прибула слідчо-оперативна група відділення №1 (м. Гадяч) Миргородського райвідділу поліції. Поліціянти попередньо встановили, що на тілі чоловіка немає слідів насильницької смерті. Для встановлення точної причини смерті призначили судово-медичну експертизу.

Слідчий підрозділ поліції розпочав досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) під процесуальним керівництвом Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури.

Причини та обставини події з'ясовують слідчі.

Нагадаємо, що в селі Кротівщина Великобагачанської громади Миргородського району під час відпочинку біля ставка зник 16-річний хлопець Артем Борблик.