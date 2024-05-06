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Надзвичайні новини, Полтавщина

Автомат Калашникова та 60 набоїв до нього вилучила поліція у чоловіка на Полтавщині

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 580

 

Чоловікові загрожує до семи років ув'язнення

На Полтавщині правоохоронці під час обшуку виявили у чоловіка автомат Калашникова та набої до нього. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Про те, що чоловік може мати вдома зброю, до поліції повідомили місцеві мешканці.

За словами Сергія Ковальчука, тимчасовий виконувач обов’язків начальника сектору поліцейської діяльності № 2 (с-ще Чутове), під час обшуку у 44-річного чоловіка правоохоронці виявили автомат Калашникова «АК-74» з двома магазинами та 60 набоїв до нього. 

 

— Вилучені речові докази направлені на експертизу. Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу, — додає правоохоронець.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує від трьох до семи років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині правоохоронці вилучили у чоловіка гранати.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: зброя набої
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