Автомат Калашникова та 60 набоїв до нього вилучила поліція у чоловіка на Полтавщині

На Полтавщині правоохоронці під час обшуку виявили у чоловіка автомат Калашникова та набої до нього. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Про те, що чоловік може мати вдома зброю, до поліції повідомили місцеві мешканці.
За словами Сергія Ковальчука, тимчасовий виконувач обов’язків начальника сектору поліцейської діяльності № 2 (с-ще Чутове), під час обшуку у 44-річного чоловіка правоохоронці виявили автомат Калашникова «АК-74» з двома магазинами та 60 набоїв до нього.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує від трьох до семи років ув'язнення.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині правоохоронці вилучили у чоловіка гранати.
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