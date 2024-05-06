На Полтавщині другу добу тривають пошуки дитини, яка зникла біля ставка

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У суботу, 4 травня, в селі Кротівщина Великобагачанської громади Миргородського району під час відпочинку біля ставка зникла дитина.

Станом на вечір вчорашнього дня дитину ще не знайшли. Про це повідомляє Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

До пошукових робіт залучені водолазно-рятувальне відділення АРЗ СП, одне відділення 1 ДПРП, представники органів місцевого самоврядування та місцеве населення. Усього понад 80 осіб.

Пошукові роботи продовжуються.

Нагадаємо, що у квітні понад тиждень шукати 13-річного хлопчика, який зник під час риболовлі біля Мусіївки.