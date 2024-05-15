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Надзвичайні новини, Полтавщина

Довічне ув'язнення за вбивство та зґвалтування дружини: суд виніс вирок жителю Миргородського району

Сьогодні, 13:06 Переглядів: 307

 

У липні 2021 року чоловік через ревнощі систематично бив дружину, а коли дізнався, що та написала на нього заяву в поліцію, зґвалтував її й убив

Суд не задовольнив апеляційну скаргу жителя Миргородського району, який у липні 2021 року зґвалтував, а потім убив 24-річну дружину. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Такий вирок обвинуваченому суд виніс ще у березні 2023 року, проте той намагався його оскаржити.

За даними слідства, чоловік ревнував дружину та постійно бив її. Жінці набридло терпіти систематичне насилля, тож вона написала заяву до поліції. Коли кривдник про це дізнався, то підстеріг дружину на вулиці, почав погрожувати лезом та наказав іти із ним у садок. Там зґвалтував, а потім убив. Після скоєного, чоловік певний час переховувався на горищі покинутого будинку. Там його правоохоронці й знайшли. 

У подружжя залишилися двоє малолітніх дітей.

Суд I інстанції призначив особі найсуворіше покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Засуджений відбуватиме покарання за кілька фактів зґвалтувань, вчинених щодо подружжя, що спричинили тяжкі наслідки, та умисне вбивство з метою приховування цих кримінальних правопорушень, поєднане зі зґвалтуванням (ч. ч. 2, 5 ст. 152, п. п. 9, 10 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть чоловіка, який неодноразово ґвалтував 13-річну доньку знайомої.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: суд убивство згвалтування прокуратура Полтавщини
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