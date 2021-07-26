На Полтавщині розшукують мешканця Гадяча, який вбив та зґвалтував 24-річную дівчину

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 942

Якщо ви знаєте, де знаходиться Олексій Бєлоусов - терміново телефонуйте до поліції

На Полтавщині розшукують Олексія Бєлоусова, якого обгрунтовано підозрюють у вбивстві та зґвалтуванні 24-річної дівчини. Як повідомляє Головне управління Національної поліції області, страшний випадок стався на території Гадяцької ОТГ. Тіло покійної знайшли 25 липня у яблуневому саду на околиці с. Біленченківка.

«Під час оперативно-розшукових та слідчих дій поліцією, під процесуальним керівництвом прокуратури, здобута інформація, яка дає підстави вважати, що у скоєнні жорстокого умисного вбивства обґрунтовано підозрюється Бєлоусов Олексій В’ячеславович, 26.01.1994 р.н., мешканець Полтавської області, м. Гадяч. У зв’язку з вищевикладеним, поліція Полтавщини закликає громадян, кому відомо місце переховування даної особи, терміново повідомити до Управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області за номером: 0952459411; 0673763379 або 102», - коментують у поліції.

За фактом вбивства, поєднаного зі зґвалтуванням відкрито кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.