Вакцинованим українцям під час наступного локдауну можуть надати привілеї

У разі наступного ймовірного локдауну в Україні вакцинованим людям можуть надати певні привілеї. Зокрема, дозволити відвідувати ресторани та кінотеатри. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю виданню «Апостроф».
На запитання, чи можуть щепленим людям дозволити ходити в ресторани або кінотеатри, він відповів:
У МОЗ кажуть, що це допоможе Україні зменшити навантаження на економіку, не піддаючи ризику громадян.
Таке рішення остаточно ухвалюватиме уряд. Підтвердити вакцинацію можна буде внутрішнім «ковідним сертифікатом», який кожен зможе згенерувати в додатку «Дія».
Кузін запевнив, що в МОЗ нині розглядають можливість нового спалаху COVID-19 в осінньо-зимовий період.
Додає, що до кінця літа МОЗ, як і раніше, планує зробити 10 млн щеплень проти COVID-19.