Вакцинованим українцям під час наступного локдауну можуть надати привілеї

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 929

У разі наступного ймовірного локдауну в Україні вакцинованим людям можуть надати певні привілеї. Зокрема, дозволити відвідувати ресторани та кінотеатри. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю виданню «Апостроф».

На запитання, чи можуть щепленим людям дозволити ходити в ресторани або кінотеатри, він відповів:

- Серед різних опцій, в тому числі розглядається можливість дозволити працювати підприємствам з вакцинованими співробітниками, які будуть відвідувати щеплені проти COVID-19 клієнти.

У МОЗ кажуть, що це допоможе Україні зменшити навантаження на економіку, не піддаючи ризику громадян.

Таке рішення остаточно ухвалюватиме уряд. Підтвердити вакцинацію можна буде внутрішнім «ковідним сертифікатом», який кожен зможе згенерувати в додатку «Дія».

Кузін запевнив, що в МОЗ нині розглядають можливість нового спалаху COVID-19 в осінньо-зимовий період.

- Однак ми робимо все для того, щоб четверта хвиля пройшла з мінімальними наслідками і навантаженням для медичної системи, для української економіки, для українців в цілому. Посилення карантину буде залежати від епідситуації, — каже головний санлікар.

Додає, що до кінця літа МОЗ, як і раніше, планує зробити 10 млн щеплень проти COVID-19.