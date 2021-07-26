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«Кремінь» та «Полтава» громлять суперників, а «Гірник-Спорт» поки без перемог

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 414

 Результати першого туру чемпіонату Першої та Другої ліг для команд з Полтавщини
Фото: Олександр Попенко

Цими вихідними стартували матчі у Першій та Другій лізі, де змагається троє команд з Полтавщини. «Кремінь» та СК «Полтава» перемогли своїх суперників, а «Гірник-Спорт» поступився оновленому «Краматорську».

Зауважимо, що «Кремінь» за спортивним принципом мав розпочати сезон у Другій лізі, проте через пониження у класі «Миколаєва» «синьо-білі» залишилися у Першій лізі.

Що по квитках?

Повернення Кременчука у «зелену зону» повернуло й платний вхід на стадіон «Кремінь-Арена». Вхід на перший домашній матч коштував 50 грн. Інформація надійшла лише за кілька днів перед стартом й підняло хвилю обурення. Проте на матч «Кремінь» - «ВПК-Агро» можна було із легкістю потрапити: квитки продавали на вході, також багато вболівальників пройшли «зайцем».

Проте давайте повернемося до ціни квитка. Минулого сезону ціна квитків варіювалася у розмірі 20-40 грн. Цього сезону ціна стабільна – 50 грн. Чи дійсно велика вартість квитка – ми вирішили порівняти й подивитися, а що там у сусідів.

У Горішніх Плавнях – залишили безкоштовний вхід на матчі «Гірник-Спорту». У Другій лізі «Миколаїв» продавав квитки по 50 грн, а СК «Полтава» м’яко підійшла до цінової політики квитків. Вартість квитка 50 грн, пенсіонерам - знижка 50% (25 грн) за умови наявності відповідного посвідчення, а для учасників бойових дій та дітей віком до 16 років - вхід вільний.

Для порівняння в Прем’єр-лізі на гру «Ворскли» можна потрапити за 40-100 грн, а найдешевший квиток на домашню гру «Шахтаря» - 50 грн.

Максим Авер'янов – автор першого голу у змаганнях ПФЛ сезону 2021/2022

24 липня «Кремынь» вдома переміг «ВПК-Агро» з рахунком – 2:0. В обох команд під час літнього міжсезоння з’явилися нові головні тренери. «ВПК-Агро» очолив Олександр Грицай, який дебютує в статусі наставника команди Першої ліги, а Ігор Столовицький останній раз очолював «Кремінь» в Першій лізі ще 14 вересня 2019.

«Кремінь» - «ВПК-Агро» - 2:0

Голи: Авер’янов 6, Галата 78

Попередження: Д.Сидоренко 15, Мурашов 63, Панчишин 74 - Плечій 33, Коберідзе 40, Будняк 44, Зозуля 84, Сухар 84

«Кремінь»: Старченко, Пилипенко, Д.Сидоренко, Курелєх, Бєлоусов, Бичков (Білоус 64), Панчишин, Авер’янов (Алізаде 90), В.Сидоренко, (Орел 86), Мурашов, Галата (Навроцький 79). Запасні: Мирний, Молько, Галоян. Головний тренер: Ігор Столовицький

«ВПК-Агро»: Бабічин, Будняк, Зозуля, Коберідзе, Косовський, Литвиненко (Колесник 73), Палюх, Плечій (Вісенте 42), Куліш, Слива, Шевченко (Сухар 68). Запасні: Караващенко, Хубутія. Головний тренер: Олександр Грицай

Вже на шостій хвилині «Кремінь» відкрив рахунок в матчі. Зозуля віддав пас прямо на Авер’янова, який без проблем реалізував вихід один на один – 1:0. До речі, Максим Авер'янов став автором першого голу у змаганнях ПФЛ сезону 2021/2022. Цей м’яч гравці присвятили народженню сина в родині Дениса Бєлоусова.

Після пропущеного м’яча гості кинулися відіграватися, але захист «Кременя» грав дуже надійно. Господарі могли навіть забивати ще, але удар Мурашова з дальньої дистанції на 41-й хвилині парирував Старченко. Команди пішли на перерву за мінімальної переваги «Кременя».

На початку другого тайму характер гри не змінився, Бабічин все так же був без роботи. З атакою в цьому матчі у «ВПК-Агро» були великі проблеми. Підопічні Столовицького грамотно грали по рахунку. На 78-й хвилині господарі зняли всі питання про переможця матчу. Після передачі з гострого кута забив Денис Галата – 2:0. Матч завершився впевненою перемогою «Кременя» – 2:0. Таким чином, Столовицький здобуває першу перемогу.

Щасливий тато Денис Бєлоусов поділився після гри враженнями з «Телеграфом»:

- Напередодні, 23 липня, народився хлопчик. Назвали Павло, - розповів Денис Бєлоусов. - Емоції лише позитивні, нам дали шанс і ми спробуємо їм скористатися і реабілітуватися за минулий сезон перед уболівальниками. Колектив зібрався дуже дружний і боєздатний, будемо битися на кожній ділянці поля і викладатися на максимум своїх можливостей.

У наступному турі «Кремінь» на виїзді зіграє з «Краматорськом».

«Гірник-Спорт» не зміг перемогти «Краматорськ»

Паралельно із матчем «Кременя» у Горішніх Плавнях «Гірник-Спорт» приймав «Краматорськ». «Гірники» не здобули очок, але за словами головного тренера Ігоря Жабченка, у команді ще буде підсилення і команда намагатиметься здобути очки вже у наступному матчі. У наступному турі «гірники» поїдуть до житомирського «Полісся».

«Гірник-Спорт» - «Краматорськ» - 0:2

Голи: Даудов Марат, 45, Єрмоленко Максим, 68

«Гірник-Спорт»: Жмурко, Емін Сафіханов, Кравчук (к), Чуєв, Шинкаренко, Сьомка, Паламар, Мильченко, Твердохліб, Кожевніков, Понєдєльнік. Запасні: Клімов, Цвіренко, Черниш, Посєвкін, Романов
«Авангард»: Поспєлов, Прокопчук, Даудов, Зубков (к), Єрмоленко, Трояновський, Підручний, Мягков, Сухаров, Коробка, Геловані. Запасні: Якубенко, Агапов, Вітенчук, Гунічев, Дорошенко, Шушко, Медведєв, Ндукве, Похитайло

Турнірна таблиця

М Команда I П Н П РМ О
1 "Прикарпаття" 1 1 0 0 6-0 3
2 "Кривбас" 1 1 0 0 4-1 3
3 "Кремінь" 1 1 0 0 2-0 3
4 "Краматорськ" 1 1 0 0 2-0 3
5 "Нива" Т 1 1 0 0 1-0 3
6 "Волинь" 1 0 1 0 2-2 1
7 "Агробізнес" 1 0 1 0 2-2 1
8 "Поділля" 1 0 1 0 0-0 1
9 "Оболонь" 1 0 1 0 0-0 1
10 "Металіст" 0 0 0 0 0-0 0
11 "Альянс" 0 0 0 0 0-0 0
12 "Полісся" 1 0 0 1 0-1 0
13 "Гірник-Спорт" 1 0 0 1 0-2 0
14 "ВПК-Агро" 1 0 0 1 0-2 0
15 "Олімпік" 1 0 0 1 1-4 0
16 "Ужгород" 1 0 0 1 0-6 0


Кременчуцький тренер дебютував на профрівні на рідній Полтавщині

У неділю, 25 липня, «Полтава» приймала «Суми». «Суми» під керівництвом кременчуцького тренера Валерія Куценка пройшли перезавантаження. На відміну від суперника «Полтава» досвідченим складом підійшла до гри. Тим паче до першої історичної гри команда підійшла креативно: залучила головного вболівальника Миколу Гоголя, підготувала на футболках написи «Слава Україні! Героям Слава!», відкрила фуд-корти та провела розіграш телевізору.

СК «Полтава» - «Суми» - 3:0

Голи: Горжуй 39, Савенков 53, Щербак 78

«Полтава»: Тельнов, Бужин, Томенко, Таранушич, Савенков, Абазов (Копитов, 24), Даниленко (Карась, 82), Щербак, Яременко (Куімов, 79) Горжуй (Зоря, 86), Руденко (Пономаренко, 63). Головний тренер: Володимир Сисенко

«Суми»: Левченко, Курдас, Мороз, Колесник, Мілєсін, Зінов’єв (Савенюк, 55), Ковалевський, Асєєв, Горбунов (Галета, 62), Гриппа, Коверник. Головний тренер: Валерій Куценко

Турнірна таблиця

М Команда I П Н П РМ О
1 "Полтава" 1 1 0 0 3-0 3
2 "Енергія" 1 1 0 0 4-3 3
3 "Яруд" 1 0 1 0 3-3 1
4 "Вікторія" 1 0 1 0 3-3 1
5 "Нікополь" 1 0 1 0 2-2 1
6 "Балкани" 1 0 1 0 2-2 1
7 "Тростянець" 1 0 1 0 1-1 1
8 "Вовчанськ" 1 0 1 0 1-1 1
9 "Миколаїв" 1 0 1 0 1-1 1
10 "Кристал" 1 0 1 0 1-1 1
11 "Металург" 1 0 1 0 1-1 1
12 "Таврія" 1 0 1 0 1-1 1
13 "Скорук" 1 0 1 0 0-0 1
14 "Перемога" 1 0 1 0 0-0 1
15 "Реал Фарма" 1 0 0 1 3-4 0
16 "Суми" 1 0 0 1 0-3 0
0
Автор: Альона Душенко Фото: Олександр Попенко
Теги: футбол Кремінь Полтава Гірник-Спорт
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