Від капітана до головного тренера: кременчужанин Валерій Куценко очолив друголіговий клуб «Суми»

Які цілі та завдання ставить перед собою комунальний клуб, чи планують залучати місцевих вихованців та як кременчужанину на новій посаді
34-річний кременчужанин Валерій Куценко за пів року пройшов трансформацію від футболіста до головного тренера. Ще кілька місяців тому Валерій виводив на поле футбольний клуб «Суми» з капітанською пов'язкою, а вже цієї весни очолив тренерський штаб «Сум».
Влітку муніципальний клуб отримав атестат та членство в ПФЛ. «Суми» виступатимуть у групі «Б» й перший свій матч зіграють у Полтаві. «ТелеграфЪ» поцікавився, як триває підготовка команди до чемпіонату та з якими труднощами зіштовхнувся Валерій Куценко на посту головного тренера.
- Ми зіграли товариський матч і президенту не сподобалося відношення головного тренера й довелося екстрено приймати команду. У мене з президентом довго тривала дискусія, десь два тижні приймав рішення, й на початку березня погодився на пропозицію.
Важко було перебудовуватися - багато інформації. Коли ти знаходишся на брівці, ти бачиш все з іншого боку, а коли на полі - не помічаєш деяких дій. З боку все-таки видніше, - розповів наставник Сум Валерій Куценко.
- Зараз команда проходить збори. Задачу, яка стояла перед клубом, - потрапити у плей-оф - ми виконали. У нас всі задоволені, адже для футбольного клубу «Суми» - це великий крок вперед.
У команді залишилося 7 футболістів. Зараз ми будуємо нову команду й переглядаємо велику кількість потенційних новачків. Прізвищ поки називати не буду. Йде селекція, шукаємо нових гравців. З кожним днем шукаємо нових виконавців.
До старту чемпіонату зіграємо дві контрольні гри: 14 липня граємо з «Любомиром» із групи «А», а 17 липня у Харкові зіграємо з «Металістом 1925», скоріш всього із «U-19». Оскільки ми грали плей-оф, то графік зборів зсунувся, тому не можемо більше ігор провести.
Набирати форму будемо за рахунок двох ігор та офіційних матчів у чемпіонаті. У тижневому циклі будемо готувати хлопців, тому думаю у нас все вийде.
Щодо залучення місцевих вихованців. Є випускники місцевих шкіл, сподіваюсь найближчим часом вдасться поспілкуватися з тренерами й залучати місцевих гравців до тренувального процесу, - зауважив Валерій Куценко.
Валерій Куценко у якості капітана ФК Суми
27 січня 2021 року приватний ФК «Суми» став комунальним. Відповідне рішення прийняли депутати Сумської міської ради. Начальниця відділу у справах молоді та спорту Сумської міськради Єлизавета Обравіт коментувала, що у 2021 році на діяльність клубу потрібно понад 6,8 млн грн, проте з бюджету виділять половину коштів. У комунальному підприємстві працюватиме 30 людей – це гравці, тренери, медики та обслуговуючий персонал.
З березня 2020 року головою Наглядової ради ФК «Суми» є міський голова Олександр Лисенко. Зараз у команди новий директор, ним став Артем Линник, місце президента «Сум» ще вакантне або його ім'я ще не озвучують.
- За інформацією всеукраїнських ЗМІ, екснаставник «Миколаєва» Ілля Близнюк мав очолити «Суми»?
- Близнюк приїжджав у Суми й провів одне тренування. Через день ми здзвонилися з директором, поспілкувалися й знайшли компроміс. А там час покаже.
Минулого року першоліговий клуб «Суми» офіційно позбавили професіонального статусу – двоє гравців отримали довічну дискваліфікацію. Клуб отримав жорстке покарання за організацію та участь у матчах з фіксованим результатом.
Цей клуб «Суми» немає нічого спільного з тим футбольним клубом, окрім назви. У 2016 році був створений футбольний клуб «LS GROUP», який розпочинав свій шлях від дитячо-юнацької команди, а у березні 2020 року на базі клубу створено ФК «Суми».