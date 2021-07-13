Від капітана до головного тренера: кременчужанин Валерій Куценко очолив друголіговий клуб «Суми»

13.07.2021, 18:01 Переглядів: 1 773 Коментарів: 1

Які цілі та завдання ставить перед собою комунальний клуб, чи планують залучати місцевих вихованців та як кременчужанину на новій посаді

34-річний кременчужанин Валерій Куценко за пів року пройшов трансформацію від футболіста до головного тренера. Ще кілька місяців тому Валерій виводив на поле футбольний клуб «Суми» з капітанською пов'язкою, а вже цієї весни очолив тренерський штаб «Сум».

Влітку муніципальний клуб отримав атестат та членство в ПФЛ. «Суми» виступатимуть у групі «Б» й перший свій матч зіграють у Полтаві. «ТелеграфЪ» поцікавився, як триває підготовка команди до чемпіонату та з якими труднощами зіштовхнувся Валерій Куценко на посту головного тренера.

Трансформація від гравця до тренера

- Ми зіграли товариський матч і президенту не сподобалося відношення головного тренера й довелося екстрено приймати команду. У мене з президентом довго тривала дискусія, десь два тижні приймав рішення, й на початку березня погодився на пропозицію. Важко було перебудовуватися - багато інформації. Коли ти знаходишся на брівці, ти бачиш все з іншого боку, а коли на полі - не помічаєш деяких дій. З боку все-таки видніше, - розповів наставник Сум Валерій Куценко.

До чемпіонату команда зіграє дві контрольні гри

- Зараз команда проходить збори. Задачу, яка стояла перед клубом, - потрапити у плей-оф - ми виконали. У нас всі задоволені, адже для футбольного клубу «Суми» - це великий крок вперед.

У команді залишилося 7 футболістів. Зараз ми будуємо нову команду й переглядаємо велику кількість потенційних новачків. Прізвищ поки називати не буду. Йде селекція, шукаємо нових гравців. З кожним днем шукаємо нових виконавців.

До старту чемпіонату зіграємо дві контрольні гри: 14 липня граємо з «Любомиром» із групи «А», а 17 липня у Харкові зіграємо з «Металістом 1925», скоріш всього із «U-19». Оскільки ми грали плей-оф, то графік зборів зсунувся, тому не можемо більше ігор провести.

Набирати форму будемо за рахунок двох ігор та офіційних матчів у чемпіонаті. У тижневому циклі будемо готувати хлопців, тому думаю у нас все вийде.

Щодо залучення місцевих вихованців. Є випускники місцевих шкіл, сподіваюсь найближчим часом вдасться поспілкуватися з тренерами й залучати місцевих гравців до тренувального процесу, - зауважив Валерій Куценко.

Цілі на сезон

- Зустрічі з керівництвом клубу ще не було, сподіваюсь вона відбудеться ближче до чемпіонату. Ціль, думаю як і в усіх - перемагати у кожному матчі. Думаю високих цілей одразу піднятися у Першу лігу, ніхто ставити не буде, це дуже важко, особливо для команди, яка нещодавно зазнала змін. Не поганий результат, якщо будемо в серединці турнірної таблиці, - додав головний тренер.

Валерій Куценко у якості капітана ФК Суми

Хто зараз у керівництві ФК «Суми»

27 січня 2021 року приватний ФК «Суми» став комунальним. Відповідне рішення прийняли депутати Сумської міської ради. Начальниця відділу у справах молоді та спорту Сумської міськради Єлизавета Обравіт коментувала, що у 2021 році на діяльність клубу потрібно понад 6,8 млн грн, проте з бюджету виділять половину коштів. У комунальному підприємстві працюватиме 30 людей – це гравці, тренери, медики та обслуговуючий персонал.

З березня 2020 року головою Наглядової ради ФК «Суми» є міський голова Олександр Лисенко. Зараз у команди новий директор, ним став Артем Линник, місце президента «Сум» ще вакантне або його ім'я ще не озвучують.

- У мене є асистент Денис Геннадійович Шапошніков з київської «Оболоні». Він і мені допомагає, ще й займається воротарями, - зауважив головний тренер «Сум» Валерій Куценко.

«Близнюк провів одне тренування»

- За інформацією всеукраїнських ЗМІ, екснаставник «Миколаєва» Ілля Близнюк мав очолити «Суми»?

- Близнюк приїжджав у Суми й провів одне тренування. Через день ми здзвонилися з директором, поспілкувалися й знайшли компроміс. А там час покаже.

«З тими «Сумами» немає нічого спільного»

Минулого року першоліговий клуб «Суми» офіційно позбавили професіонального статусу – двоє гравців отримали довічну дискваліфікацію. Клуб отримав жорстке покарання за організацію та участь у матчах з фіксованим результатом.

Цей клуб «Суми» немає нічого спільного з тим футбольним клубом, окрім назви. У 2016 році був створений футбольний клуб «LS GROUP», який розпочинав свій шлях від дитячо-юнацької команди, а у березні 2020 року на базі клубу створено ФК «Суми».

*Валерій Куценко - головний тренер ФК «Суми». Народився у Кременчуці, свої перші кроки робив у футболі разом з голкіпером Андрієм Олійником. Грав за кременчуцький «Атлант» під керівництвом тренерів Леоніда Диндікова та Сергія Свистуна. Виступав за «Дніпро», «Оболонь», «Кривбас», «Ворсклу», «Чорноморець» та ряд іноземних клубів: білоруський «Динамо-Берестя», «Мінськ», латвійський «Даугава» й азербайджанський «АЗАЛ». Грав за юнацькі збірні України.