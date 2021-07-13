Мешканцям Молодіжного 14 липня доведеться посидіти без води

КП «Кременчукводоканал» повідомляє, що 14 липня планує виконати роботи з заміни засувки у ЦТП-287 та на проспекті Лесі Українки, 69.
У зв’язку з цим від мережі централізованого водопостачання з 8.30 і до завершення робіт (орієнтовно о 19.00) будуть відключені наступні будинки:
У період відновлення водопостачання очікується тимчасове погіршення якості води, тож «Кременчукводоканал» рекомендує завчасно запастися чистою водою.
Детальніше можна дізнатися за телефонами: +38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.