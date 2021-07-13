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Кременчук

Мешканцям Молодіжного 14 липня доведеться посидіти без води

13.07.2021, 18:32 Переглядів: 2 492

 

Комунальники рекомендують завчасно запастися водою

КП «Кременчукводоканал» повідомляє, що 14 липня планує виконати роботи з заміни засувки у ЦТП-287 та на проспекті Лесі Українки, 69.

У зв’язку з цим від мережі централізованого водопостачання з 8.30 і до завершення робіт (орієнтовно о 19.00) будуть відключені наступні будинки:

  • квартал 287, буд. 16, 19, 28, 23, 24, 14;
  • вул. Воїнів-інтернаціоналістів, буд. 4, 6, 8, 1, 10, 12, 14;
  • просп. Лесі Українки, буд. 65, 69, 75.

У період відновлення водопостачання очікується тимчасове погіршення якості води, тож «Кременчукводоканал» рекомендує завчасно запастися чистою водою.

Детальніше можна дізнатися за телефонами: +38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.

 

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: вода холодна вода графік відключень Кременчукводоканал
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