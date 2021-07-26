До Дня Міста у Кременчуці відбудеться виставка-ярмарок голубів та декоративних тварин

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 426

25 вересня 2021 року на бульварі Пушкіна традиційно відбудеться виставка-ярмарок голубів та декоративних тварин, присвячена Дню міста Кременчука.

Кожен рік вже більше 20 років поспіль виставковий ряд поповнюється новими породами голубів від елітних до спортивних і поштових, іншими птахами, свійськими тваринами та декоративними рослинами.

Століття тому саме Кременчук славився панськими породами голубів – крюківськими та кременчуцькими, одна з яких була виведена колишнім кременчуцьким градоначальником Андрієм Ізюмовим. Варто відзначити, що 2019 році у Кременчуці на честь Андрія Ізюмова, який керував містом наприкінці XІХ століття, а також став знаним на увесь світ голубівником, на його честь було відкрито однойменний сквер на вулиці Академіка Маслова.

Під час ярмарки буде відкрито фотозону та проходитеме дегустація продуктів бджільництва від ТМ «Королівська ферма».

О 10.00 біля пам'ятника О.С.Пушкіну всі охочі діти зможуть випустити у небо голубів в знак миру і єднання в Україні.

Не забуваємо і про бездомних тварин, які потребують нашої уваги і допомоги. Під час заходу ви зможете допомогти волонтерам, які займаються питаннями безпритульнильних тварин, або взяти безкоштовно у добрі руки собі чотирилапого друга - при умові належного догляду.

Фестиваль голубів, птахів і домашніх тварин працюватиме з 7.00 до 14.00 з дотриманням карантинних вимог.

Вхід та участь у заході безкоштовні.