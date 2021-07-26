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В Україні хочуть заборонити продаж алкоголю і тютюну в супермаркетах

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 677 Коментарів: 4

 

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт

Депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, який забороняє продаж будь-яких видів тютюну та алкоголю у звичайних магазинах. Відповідний документ під номером 5805 зареєстрували 19 липня.

Йдеться про продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин для електронних сигарет і пристроїв для нагрівання тютюну.

Законопроєкт пропонує дозволити їх продаж лише у спеціалізованих магазинах, де інші товари не продаються. У разі порушення магазин хочуть штрафувати на 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (зараз це 23 790 гривень).

Причиною такої ініціативи автори законопроєкту називають шкідливий вплив алкоголю та тютюну на організм. Вони наголошують, що алкоголь - це головна причина смертності та інвалідності для людей у віці 15-49 років та сьома причина для всіх вікових груп у світі.

На думку авторів, алкоголь та тютюн у звичайних магазинах потрапляє на очі всім покупцям і створює рекламний ефект. Через це цю продукцію нібито купують навіть ті люди, які не мали початкового наміру це робити.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: алкоголь
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Коментарі: 4

346
shoni1970:
Сьогодні, 09:43

Ай молодці! В 1985 році одні вже так робили, було три магазини на все місто. Через 6 років союз розвалився. Давайте більше трешу! 


14 1
592
shtai:
Сьогодні, 09:46

О, ми тепер рухаемось в бік раіси? В якій країні Європи заборонений продаж алкоголю і тютюну в звичайних магазинах?


15 2
111
1
Serpan:
Сьогодні, 10:07

Мда уж. Нужно этим деятелям калькулятор подарить что ли. Акциз от продажи алкоголя и табака это 12% всех поступлений в бюджет, который они потом ******* по карманам. А "головна причина смертності та інвалідності для людей у віці 15-49 років" это нищенские зарплаты/пенсии/пособия, которых не хватает на покупку нормальных лекарств, а подорожник и отвар одуванчиков увы все не лечит


12 1
525
Кавоман:
Сьогодні, 10:11

Яка влада - такі й законопроекти...


9 2

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