В суботу 31 липня в Крюківському парку пройде сімейний фестиваль Krukiv Park Fest.

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 108

В одному місці зберуть смачну вуличну їжу від кременчуцьких закладів, місцевих виробників, дитячу зону, лекторій, зону активного відпочинку, барахолку і хорошу вінілову музику. Протягом дня на території фестивалю проходитимуть майстер-класи та художні експозиції, художних Сергій Брильов створить мурал, а краєзнавець Євген Бергер проведе екскурсію Крюковом. Ввечері на всіх очікує кінотеатр просто неба.

Вхід на територію коштуватиме 50 грн, безкоштовний вхід буде для дітей до 12 років, пенсіонерів, людей з інвалідністю, вагітних жінок, іменинників та учасників АТО.

Частину грошей, залучених на фестивалі, організатори хочуть направити на відновлення інфраструктури парку, аби з часом зробити його повноцінним майданчиком для проведення різних заходів і відновити життя парку. На це також буде направлений благодійний аукціон о 20:00.

Частина активностей фестивалю буде безкоштовна, як-от барахолка, лекції, зона активного відпочинку (волейбол, бадмінтон, фрізбі), релакс-зона з гамаками та покривалами, художні експозиції, екскурсія, питна вода, вечірній кінотеатр. Вартість майстер-класів починатиметься від 50 грн.

РОЗКЛАД Krukiv Park Fest

Що ж відбуватиметься на фестивалі?

Територія буде умовно поділена на три зони і в кожній можна буде знайти щось цікаве.

Зранку на вас чекають руханки та йога, а перші 20 гостей фестивалю автоматично приймуть участь в безпрограшній лотереї! Знайомимось з місцевими виробниками, дитячою зоною та зоною відпочинку. Заодно можна і поснідати на фудкорті.

Вдень свою роботу розпочне лекторій, в зоні активного відпочинку можна покидати фрізбі, пограти в бадмінтон чи волейбол, освіжитись з фестивального шлангу. Розпочнуть свою роботу фестивальні майстерні і туристичний табір. Також вперше в місті відбудеться публічний виступ "особливого театру".

Ближче до вечора до нас завітає краєзнавець Євген Бергер, який проведе екскурсію Крюковом, а місцевий художник Сергій Брильов створить мурал прямо на очах гостей фестивалю. Бажаючі зможуть поспілкуватись із англійцем Найджелом у англійському розмовному клубі, а потім погрітись біля вогнища. Ми також проведемо благодійний аукціон, направлений на відновлення Крюківського парку.

Коли сонце сховається за обрієм і загоряться паркові фонарі - розпочне роботу кінотеатр під відкритим небом. Що саме будемо дивитись ми напишемо окремо

Протягом дня улюблені заклади пригощатимуть смачною вуличною їжею та напоями. На території також буде безкоштовна питна вода.

Зберігайте дату 31.07, беріть друзів та родину - і приходьте на Krukiv Park Fest. Буде весело і цікаво Аби не пропустити майбутні анонси, натискайте "піду" на подію за посиланням нижче:

https://www.facebook.com/events/1508571552646835/

Як добратись громадським транспортом:

З Молодіжного:

- тролейбус 26А+ (зуп. "Стадіон")

- автобус 25 (зуп. "Макаренка")

З центру:

- тролейбус 26А+ (зуп. "Стадіон")

- маршрутка 9 (зуп. "Стадіон")

Як добратись на авто чи вело:

- вулиця Івана Приходька, 100а + навігатор =