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Судитимуть жителя Полтавського району, який неодноразово ґвалтував 13-річну доньку знайомої

Сьогодні, 18:12 Переглядів: 317

Матір також перевіряють за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки

Решетилівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Полтавського району, якому інкримінують сексуальне насильство та зґвалтування (ч. 4 ст. 153, ч. 6 ст. 152 КК України) 13-річної доньки своєї знайомої. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавщини.

За даними слідства, чоловік систематично ґвалтував дівчинку у себе вдома, куди мати разом із донькою приходили в гості.

Наразі чоловік перебуває під вартою.

Дії жінки перевіряються в іншому кримінальному провадженні, розпочатому за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

Нагадаємо, що правоохоронці підозрюють 31-річного полтавця у спробі зґвалтування жінки у Полтаві

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Автор: Руслана Горгола
Теги: зґвалтування прокуратура
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