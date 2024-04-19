На місці колишнього «Троїцького» ринку кременчуцька влада хоче звести підземний паркінг, попри те, що забудовник планував звести багатоповерхівки. Про це повідомив заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко 18 квітня.
За його словами, у 101 кварталі наразі не вистачає стоянок для машин — через це територія переповнена автівками, «які немає куди діти».
Нагадаємо, на початку 2022 року у мерії обговорювали питання будівництва житлового масиву на місці ринку.
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