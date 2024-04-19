На місці «Троїцького» ринку влада хоче звести підземний паркінг — Кравченко

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 75

На місці колишнього «Троїцького» ринку кременчуцька влада хоче звести підземний паркінг, попри те, що забудовник планував звести багатоповерхівки. Про це повідомив заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко 18 квітня.

За його словами, у 101 кварталі наразі не вистачає стоянок для машин — через це територія переповнена автівками, «які немає куди діти».

— Поки що питання на паузі. Ідуть торги. Ми розуміємо, що забудовнику вигідно будувати будівлі, але не можемо дбати, щоб мешканці не мали змоги припаркуватись взагалі, — сказав Дмитро Кравченко.

Нагадаємо, на початку 2022 року у мерії обговорювали питання будівництва житлового масиву на місці ринку.