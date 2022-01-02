На місці Троїцького ринку планують звести житловий комплекс

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На місці Троїцького ринку планують звести житловий масив. 30 грудня на засіданні виконкому обговорювали, що тепер робити продавцям цього ринку. Адже їм повідомили, що «Троїцький» закривають.

- Наскільки я знаю, проєкт, який зараз розробляється власником земельної ділянки, передбачає розміщення торгових площ на перших поверхах того житлового комплексу, який там буде будуватися. Тому я думаю, він може з тими підприємцями, з якими 20 років працював, знайти спільну мову і запропонувати їм якість приміщення, - відповів на запитання журналістів мер Віталій Малецький.