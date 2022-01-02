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Кременчук

На місці Троїцького ринку планують звести житловий комплекс

Сьогодні, 08:26 Переглядів: 1 595

 

Продавцям ринку повідомили, що його закривають

На місці Троїцького ринку планують звести житловий масив. 30 грудня на засіданні виконкому обговорювали, що тепер робити продавцям цього ринку. Адже їм повідомили, що «Троїцький» закривають.

- Наскільки я знаю, проєкт, який зараз розробляється власником земельної ділянки, передбачає розміщення торгових площ на перших поверхах того житлового комплексу, який там буде будуватися. Тому я думаю, він може з тими підприємцями, з якими 20 років працював, знайти спільну мову і запропонувати їм якість приміщення, - відповів на запитання журналістів мер Віталій Малецький.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: ринок забудова
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