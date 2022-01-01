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Кременчук, Україна, Світ

Новий освітній серіал допоможе знайти роботу мрії після завершення військової служби

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 129

 

Серіал створили ветерани для ветеранів, і він містить дійсно дієві рекомендації 

На онлайн-платформі «Дія.Цифрова освіта» вийшов освітній серіал «Як знайти бажану роботу після військової служби». Цей курс створено ветеранами для ветеранів. Адже сьогодні перед українським суспільством стоїть питання: як ефективно допомогти громадянам, які захищали наш мир та спокій на Сході України. 

Завдяки серіалу можна дізнатись:

  • що таке профорієнтація та як знайти професію, якою буде цікаво займатися; 
  • як зробити резюме найбільш привабливим;
  • з’ясувати головні етапи пошуку роботи, зокрема, розміщення резюме, використання соцмереж та інших ефективних інструментів на шляху до роботи мрії;
  • про важливість підготовки до співбесіди та підходи її успішного проходження;
  • зрозуміти особливості працевлаштування та можливості на державній службі;
  • як знайти в собі сили, щоб облаштувати життя, отримати нову роботу і досягти успіху.
- Коли почалася війна на Сході України, ми казали вслід нашим захисникам та захисницям: «Тільки повертайтеся живими!» Але що робити далі - ніхто не сказав. Ціллю курсу «Як знайти бажану роботу після військової служби» є надати або нагадати головні інструменти успішного працевлаштування нашим ветеранам та ветеранкам, — зауважив керівник проєкту Олександр Куклишин.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: ветерани АТО Мінцифри робота
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