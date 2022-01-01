Новий освітній серіал допоможе знайти роботу мрії після завершення військової служби

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 129

Серіал створили ветерани для ветеранів, і він містить дійсно дієві рекомендації

На онлайн-платформі «Дія.Цифрова освіта» вийшов освітній серіал «Як знайти бажану роботу після військової служби». Цей курс створено ветеранами для ветеранів. Адже сьогодні перед українським суспільством стоїть питання: як ефективно допомогти громадянам, які захищали наш мир та спокій на Сході України.

Завдяки серіалу можна дізнатись:

що таке профорієнтація та як знайти професію, якою буде цікаво займатися;

як зробити резюме найбільш привабливим;

з’ясувати головні етапи пошуку роботи, зокрема, розміщення резюме, використання соцмереж та інших ефективних інструментів на шляху до роботи мрії;

про важливість підготовки до співбесіди та підходи її успішного проходження;

зрозуміти особливості працевлаштування та можливості на державній службі;

як знайти в собі сили, щоб облаштувати життя, отримати нову роботу і досягти успіху.